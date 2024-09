Modifications des efforts de lutte contre les incendies

Bonne nouvelle pour les pompiers au Portugal, qui se battent contre des incendies de forêt féroces depuis plusieurs jours. Les récents changements météorologiques pourraient enfin pencher en leur faveur. Les vents faiblissants et l'augmentation de l'humidité pourraient aider à contenir les feux, selon la télévision d'État RTP.

Si les précipitations prévues se matérialisent, elles pourraient apporter un soulagement supplémentaire dans la lutte contre ces incendies. Cependant, elles pourraient également causer des glissements de terrain sur les terres calcinées, comme l'a mentionné l'agence de presse d'État Lusa.

Plusieurs des plus de 100 incendies, principalement dans le centre et le nord du Portugal, ont été éteints ou maîtrisés, comme dans la ville de Nelas, dans le centre du Portugal, selon Lusa. Cette année, la superficie brûlée de 140 000 hectares (1400 kilomètres carrés) est la plus importante en sept ans.

Pour l'instant, dix décès ont été signalés - cinq pompiers ont perdu la vie en luttant contre les flammes, tandis que cinq autres sont décédés de crises cardiaques en raison de la peur et du stress, selon Lusa. Environ 4000 pompiers, soutenus par des avions et des hélicoptères qui larguent de l'eau, sont déployés dans tout le pays pour combattre ces incendies.

Grâce aux incendies, les émissions de carbone du Portugal en septembre ont atteint leur niveau le plus élevé en 22 ans, estimées à 1,9 million de tonnes, selon le service de surveillance de l'atmosphère de l'UE (CAMS). Les émissions de fumée sont prévues atteindre des parties de l'Espagne et de la France d'ici la fin de la semaine.

Les précipitations prévues pourraient Significativement aider à éteindre les incendies restants, offrant un soulagement supplémentaire aux pompiers. Cependant, les conditions humides pourraient également augmenter le risque de glissements de terrain dans les zones touchées par les incendies.

