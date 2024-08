- Modification de la vérité ou du fait: salutation en onze langues étrangères différentes

Un message vidéo direct du responsable politique de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Hendrik Wüst (CDU), aux fans de football dans onze langues soulève les sourcils chez l'opposition SPD. La cause de l'incertitude : pour lancer l'Euro de football masculin en Allemagne, l'administration régionale a publié en juin sur ses plateformes Instagram et YouTube plusieurs vidéos montrant Wüst saluant les fans de football de différentes parties de l'Europe dans plusieurs langues.

"L'apparence d'une maîtrise linguistique remarquable est en réalité une vidéo créée à l'aide d'intelligence artificielle - une enregistrement convaincant mais techniquement manipulé", s'inquiète la SPD dans une question à l'administration régionale. Le message de Wüst "peu ou pas du tout reconnaissable comme une imitation par les spectateurs et les auditeurs non formés - malgré la marque d'eau."

En effet, le logiciel d'IA a reproduit la voix et les expressions faciales de Wüst si fidèlement qu'il semblait parler lui-même - en anglais, en français, en italien, en néerlandais, en polonais, en portugais, en roumain, en espagnol, en tchèque, en turc et en ukrainien.

On pouvait entendre entre autres : "Chers fans de football, bienvenue en Rhénanie-du-Nord-Westphalie ! Ici réside l'âme du football. Ici habite le champion de football allemand. En tant que responsable politique, je vous souhaite la bienvenue à l'Euro de football et je vous souhaite un excellent séjour dans notre magnifique pays."

Dans sa réponse, l'administration régionale clarifie maintenant que le message vidéo contenait plusieurs indices visibles de l'utilisation de l'IA. Après tout, quatre villes de Rhénanie-du-Nord-Westphalie accueillaient un total de 20 matchs. "Pour refléter le caractère ouvert et international de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, il était dans l'intention de l'administration régionale de souhaiter la bienvenue aux personnes venues dans le pays pour l'Euro de football dans leur langue natale", a expliqué la Chancellerie de l'État.

Toutes les exigences légales ont été respectées dans l'utilisation de l'IA. Actuellement, des directives pour l'utilisation de l'IA dans divers domaines de l'administration régionale sont en cours d'élaboration. La SPD a appelé à la prudence, car il devient de plus en plus difficile de distinguer entre le contenu authentique et celui généré ou manipulé par l'IA.

