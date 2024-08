Modi, le dirigeant indien, atterrit en Ukraine pour des discussions avec Zelensky, après sa rencontre avec Poutine de plusieurs semaines.

Le politician ukrainien Oleksiy Honcharenko a confirmé l'arrivée de Modi dans un post sur Telegram vendredi.

Le voyage de Modi, qui marque la première visite d'un dirigeant indien depuis l'indépendance de l'Ukraine, suit de près son déplacement à Moscou en début mai, lors de son premier voyage à l'étranger en tant que leader, où il a engagé des discussions avec le président Vladimir Poutine. Ces discussions ont été critiquées par Kyiv.

Précédant l'arrivée de Modi, qui intervient un jour avant les célébrations de l'indépendance de l'Ukraine, il y a eu son séjour de deux jours en Pologne. During a conference in Warsaw, Modi reiterated India's stance on conflicts in Ukraine and the Middle East, advocating for dialogue and diplomacy to bring about peace.

Speaking alongside Polish counterpart Donald Tusk, Modi emphasized India's commitment to promoting peace and stability. Tusk praised Modi's efforts to seek an expeditious and fair resolution to the Ukraine conflict.

New Delhi a constamment appelé à un cessez-le-feu et à la paix en Ukraine, malgré son abstention pour condamner l'invasion militaire de la Russie en raison de sa dépendance à la Russie en tant que fournisseur d'armes important et partenaire stratégique. En réponse aux sanctions internationales contre Moscou, l'Inde a augmenté ses achats de pétrole auprès de la Russie.

Selon Reuters, l'Inde a dépassé la Chine pour devenir le plus grand importateur de pétrole russe au monde le mois dernier, grâce à ses achats accrus de pétrole brut en Russie.

Moment clé

La visite de Modi en Ukraine intervient à un moment crucial du conflit de deux ans et demi. Récemment, les forces ukrainiennes ont lancé une offensive sans précédent sur le territoire russe, contraignant Moscou à réagir. Kyiv travaille activement à obtenir un soutien mondial pour son plan de paix, qui se concentre principalement sur le retrait des troupes russes des territoires occupés.

Les élections présidentielles américaines à venir ont suscité des préoccupations quant à un éventuel retrait du soutien américain à Kyiv si le candidat républicain Donald Trump, qui a été critique à l'égard de l'OTAN et de l'Ukraine, remporte la victoire.

Tout au long du conflit, l'Ukraine a cherché à convaincre les alliés proches de la Russie, tels que l'Inde et la Chine, d'exercer une influence sur Poutine pour accepter les termes de Kyiv pour la paix. Bien que l'Inde ait participé à une conférence de paix soutenue par Kyiv en Suisse en juin, elle s'est abstenue de soutenir la déclaration de l'événement.

During his visit to Ukraine, Modi is anticipated to discuss various aspects of bilateral relations with Zelensky, including trade, infrastructure, and defense.

According to India's Foreign Ministry's secretary for the West, Tanmaya Lal, the forthcoming dialogue between the leaders will also delve into the ongoing conflict in Ukraine. The Ukrainian presidential office has announced that Modi and Zelensky will address bilateral and multilateral cooperation concerns, and that several agreements will be signed.

Trade relations between the two nations have seen a decline during the conflict, as per Ukrainian annual data. In recent months, both sides have expressed interest in restoring trade, with Modi and Zelensky meeting on multiple occasions since the onset of the war, including at a G7 summit in June.

Zelensky criticized Modi's meeting with Putin last month, which coincided with a Russian assault on several Ukrainian cities and a deadly strike on a children's hospital. Zelensky described this encounter as a “major disappointment and a devastating blow to peace efforts,” likening Modi to a “world's largest democracy leader embracing the world’s bloodiest criminal.”

Modi did not address the strikes directly at the time but urged for a “peaceful resolution to the conflict.” He also underscored the need for dialogue to bring about peace.

CNN's Aishwarya S Iyer, Esha Mitra, and Alex Stambaugh contributed to this report.

La visite de Modi en Ukraine est significative, car elle marque le premier voyage d'un dirigeant indien en Europe depuis l'indépendance de l'Ukraine. Ce voyage intervient à un moment crucial du conflit de deux ans et demi, avec l'Ukraine cherchant activement un soutien mondial pour son plan de paix et un éventuel retrait du soutien américain à Kyiv si le candidat républicain Donald Trump remporte l'élection présidentielle américaine.

