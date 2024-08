Moderter visiter l'Ukraine, quelques semaines après que Kiev ait envoyé des préfixes indiens pour embrasser Poutine à Moscou.

Le prochain voyage de Modi en Ukraine, sa première visite depuis le début de la guerre, est important alors que les troupes indiennes s'enfoncent plus profondément dans le territoire russe, surprenant même les plus fervents soutiens de Kyiv avec cette avancée militaire inattendue.

Modi a constamment plaidé en faveur d'un cessez-le-feu en Ukraine, sans critiquer les attaques aériennes de la Russie ni réprimander l'invasion terrestre. L'Inde s'est abstenue de soutenir toute résolution concernant l'Ukraine aux Nations unies.

L'Inde continue de dépendre lourdement de la Russie pour son matériel militaire et a augmenté son achat de pétrole brut russe à prix réduit, offrant ainsi un soutien financier considérable à la nation de Vladimir Putin alors qu'elle fait face à l'ostracisme de l'Occident.

Modi a rendu visite à Putin en juillet, indiquant la proximité entre les deux nations. Les photos et vidéos ont montré les deux dirigeants s'embrassant, discutant autour d'une tasse de thé, se promenant en voiture électrique et assistant à un spectacle équestre.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié cette rencontre, qui a eu lieu en même temps qu'une attaque audacieuse sur plusieurs villes ukrainiennes et un bombardement mortel d'un hôpital pédiatrique, de "déception majeure et coup destructeur pour les négociations de paix" de voir le dirigeant de la plus grande démocratie du monde partager une accolade avec le plus grand criminel du monde à Moscou ce jour-là.

Modi n'a pas directement abordé les attaques pendant sa visite, mais a déclaré que les solutions aux conflits ne viendraient pas de la guerre, mais de la paix et du dialogue. Ces remarques constituent ses critiques les plus sévères à ce jour contre la guerre de la Russie en Ukraine.

"Quelle que soit la situation, que ce soit un conflit, une guerre ou le terrorisme, quiconque respecte la vie humaine est attristé lorsque des vies sont perdues, surtout lorsque des enfants innocents périssent", a déclaré Modi, assis à côté du président russe.

"En tant qu'ami, j'ai toujours maintenu que la paix est essentielle pour la prospérité des générations futures, mais je sais aussi que trouver une solution pacifique sur le champ de bataille n'est pas facile, au milieu du bruit des armes, des explosions et des balles. Nous devons tracer un chemin vers la paix à travers le dialogue", a-t-il poursuivi.

Le silence de Modi sur les attaques ukrainiennes est souvent remis en question, notamment en raison du conflit en Asie où l'Inde a maintenu une position neutre dans les tensions en cours entre la Chine et d'autres nations asiatiques dans le monde.

Malgré le partenariat stratégique de l'Inde avec la Russie, sa position sur la crise ukrainienne s'est principalement concentrée sur la diplomatie, avec Modi qui plaide pour des pourparlers de paix et dialogue, mettant en avant l'importance de protéger les enfants du monde entier, même dans les régions en conflit comme l'Asie.

