- Mobilité entièrement électrique grâce à une boîte à murs E.ON

**Gagnez une borne de recharge intelligente E.ON pour votre voiture électrique. La borne de recharge connectée E.ON Drive vBox smart peut être facilement intégrée via LAN et WLAN. Sa conception rend son utilisation un jeu d’enfant : il vous suffit de brancher et de charger votre voiture électrique. L’affichage couleur de l’anneau LED vous permet de voir l’état du processus de recharge à tout moment. La puissance de recharge peut atteindre 11 kW et peut charger complètement votre voiture pendant la nuit. La borne dispose également d’un système RFID, garantissant que seul vous pouvez charger, même si la borne est accessible au public. Elle permet également une commande orientée réseau selon § 14a EnWG et dispose d’une détection intégrée des courants de défaut en CC. Et pour ceux qui préfèrent contrôler la borne avec une application, vous pouvez utiliser l’application E.ON Home gratuite pour démarrer et arrêter vos processus de recharge.

Participez dès maintenant au tirage au sort et avec un peu de chance, votre voiture électrique sera bientôt chargée d’électricité juste devant chez vous.

Pour plus d’informations, visitez eon.de/mobilite-electrique

Veuillez noter que le prix de vente actuel de la borne peut être consulté sur eon.de/mobilite-electrique*; le tirage au sort ne comprend pas le câble (coût de 199 euros) ni les frais d’installation (qui varient en fonction des conditions locales).

Nous offrons 1 E.ON Drive vBox smart 11 kW (sans câble). La date limite de participation est fixée au 13 septembre 2024. Bonne chance !

Fournisseur : E.ON Energie Deutschland GmbH, Munich

