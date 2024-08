Environnement et Circulation - Mobilité électrique: plus de bornes de recharge, mais plus à faire

Le nombre de véhicules électriques (VE) immatriculés en Rhénanie-Palatinat a presque augmenté de dix fois en cinq ans, et l'expansion des borne de recharge a doublé. C'est ce qu'indique une réponse du ministère des Transports de Mayence à une question du groupe parlementaire vert de l'État. La réponse contient également des chiffres sur les VE encore relativement peu nombreux dans l'administration de l'État.

Alors qu'environ 2 500 VE étaient immatriculés en 2019, il y en avait plus de 23 500 en 2023, selon le ministère. Dans la même période, le nombre de bornes de recharge est passé de 245 à 490, dont exactement 165 bornes de recharge rapide contre seulement 51 en 2019.

"L'expansion de l'infrastructure de recharge va dans la bonne direction, mais elle doit être accélérée beaucoup plus rapidement en Allemagne", a déclaré Jutta Blatzheim-Roegler, porte-parole de la politique des transports du groupe parlementaire vert de l'État, à l'agence de presse allemande. Elle a ajouté que le gouvernement fédéral doit également s'impliquer davantage.

Les bus électriques sont déjà en service ou sur le point de l'être dans une douzaine de districts et de villes indépendantes de l'État. "Les bus et les trains avec des systèmes d'entraînement propres ne sont pas seulement bons pour le climat, mais ils conduisent également à des coûts d'exploitation plus faibles à long terme", a déclaré Lea Heidbreder, porte-parole de la politique climatique du groupe parlementaire vert.

La première ligne de chemin de fer électrique est prévue pour traverser la vallée de l'Ahr. La section de la vallée de l'Ahr est déjà en cours d'électrification, et selon les rapports ferroviaires, les trains devraient circuler sur l'ensemble de la ligne ferroviaire de la vallée de l'Ahr d'ici la fin de 2025. Les travaux d'électrification de la ligne de l'Eifel (Trier-Cologne) sont prévus pour commencer à l'automne 2024. L'électrification de la ligne du vin de la Moselle (Bullay-Traben-Trarbach) est prévue. Les plans pour l'électrification du "réseau de la Sarre" à l'aide de systèmes d'îles caténaires pour un fonctionnement futur avec des trains électriques à batterie sont "très avancés".

Moins d'un cinquième des voitures de l'administration de l'État est un véhicule électrique. Sur les 74 voitures officielles de l'administration de l'État, dix sont des véhicules électriques, ce qui correspond à une part de 13,5 %. Le plus grand nombre (7) appartient au ministère de l'Environnement, dirigé par la ministre Katrin Eder (Les Verts), suivi de la Chancellerie de l'État (2) et du ministère des

