Mme Haley retourne dans le New Hampshire pour tenter de combler l'écart avec M. Trump moins d'un mois avant les primaires.

La visite de Mme Haley marque son premier retour dans le Granite State depuis qu'elle a reçu le soutien convoité du populaire gouverneur du New Hampshire, Chris Sununu, ce qui, selon sa campagne, est "la dernière preuve de l'élan croissant de Nikki".

M. Sununu, qui a depuis longtemps manifesté son opposition à la candidature de M. Trump, devrait faire campagne avec Mme Haley cette semaine, afin de présenter l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud comme la meilleure alternative à l'ancien président avant les primaires du 23 janvier.

Avant de partir en campagne, Mme Haley a publié une nouvelle publicité qui sera diffusée dans tout l'État et dans laquelle M. Sununu explique pourquoi Mme Haley a obtenu son soutien.

"Elle est un leader qui construit les gens. C'est une républicaine qui vit ou meurt, qui comprend la responsabilité fiscale et la liberté individuelle. Elle représente une nouvelle génération de dirigeants conservateurs qui peuvent aider à laisser derrière eux le chaos et les drames du passé", déclare M. Sununu dans cette publicité.

Au cours des dernières semaines, Mme Haley a fait valoir qu'elle prenait de plus en plus d'ampleur dans les primaires du GOP grâce à ses excellentes performances lors des débats et au soutien croissant de riches mégadonateurs du GOP. Un récent sondage CBS News/YouGov a révélé que Mme Haley gagnait du terrain sur M. Trump dans le New Hampshire, bien que l'ancien président ait toujours une avance de 44 % contre 29 % parmi les électeurs probables du GOP. Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, est à la traîne avec 11 %.

Les rivaux de Mme Haley au sein du GOP ont réagi à ce soutien accru en intensifiant leurs attaques contre elle. Parmi eux, l'ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie, qui a appelé à quitter les primaires du GOP et à soutenir Mme Haley afin d'améliorer ses chances face à M. Trump dans l'État du Granite.

"Si elle me montrait qu'elle se présentait contre Donald Trump, je le ferais peut-être", a-t-il déclaré lors d'un rassemblement avec ses partisans au début du mois.

La semaine dernière, MAGA Inc, le super PAC qui soutient M. Trump, a lancé une publicité ciblant Mme Haley, la première fois que l'équipe de M. Trump s'en prend à l'ancienne ambassadrice des Nations unies sur les ondes. Le spot de 30 secondes critique Mme Haley pour les commentaires qu'elle a faits au sujet d'une taxe sur l'essence lorsqu'elle était gouverneur de Caroline du Sud et l'accuse d'avoir fait volte-face sur la question.

À l'époque où Mme Haley était gouverneure, un législateur républicain de l'État proposait une augmentation de la taxe sur l'essence, et Mme Haley n'a donné son accord qu'après que l'augmentation de la taxe sur l'essence a été associée à des réductions de l'impôt sur le revenu. La proposition n'a finalement pas été adoptée dans l'État du Palmetto.

M. DeSantis a également doublé ses critiques lors d'une interview accordée à la chaîne Fox, affirmant que Mme Haley n'était pas en phase avec les conservateurs.

"Elle n'est pas quelqu'un en qui les conservateurs ont confiance. Ce n'est pas son bilan", a déclaré le gouverneur de Floride. "Son programme ne correspond pas à ce que les électeurs républicains recherchent, et je pense que cela est devenu de plus en plus évident au fur et à mesure que les gens apprennent à la connaître.

En réponse, Mme Haley a publiquement reproché à M. Trump et à M. DeSantis d'avoir dépeint de fausses images d'elle et a souligné que s'ils "doivent mentir pour gagner, ils ne méritent pas de gagner. C'est aussi simple que cela".

Malgré les attaques constantes de ses adversaires, la campagne de Mme Haley affirme qu'elle se concentre sur l'appel aux électeurs dans les derniers jours avant le début du scrutin.

"Les habitants du Granite Staters sont prêts à accueillir une nouvelle génération de dirigeants conservateurs. Nous sentons l'élan sur le terrain et nous sommes impatients de continuer à le développer", a déclaré Olivia Perez-Cubas, porte-parole de Mme Haley, à CNN.

Alison Main, David Wright et Kit Maher ont contribué à ce reportage.

