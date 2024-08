- Mixage créatif des arts et des boissons: la Philharmonie d'État lance une demande d'emploi

Dégustant du Sauvignon Blanc avec Stravinsky, Martini agité avec Chostakovitch : l'Orchestre philharmonique de Rhénanie-Palatinat crée un lounge de festival unique pour lier musiciens et mélomanes. "Nous cherchons simplement à discuter des prochaines représentations", a déclaré le directeur Intendant Beat Fehlmann à l'agence de presse de Ludwigshafen.

L'orchestre symphonique important se nourrit de l'interaction avec les exécutions musicales et de l'établissement de relations. "L'alcool n'est pas nécessaire pour cela", a rappelé Fehlmann, "mais il peut certainly joindre la fête."

Connecter avec la foule

La première soirée de festival aura lieu le 4 septembre à 20h30 à la Philharmonie. Fehlmann et le chef d'orchestre Michael Francis décortiqueront l'attrait intrigant des chefs-d'œuvre de Richard Wagner et Gustav Mahler et interagiront avec le public. Le lendemain, des compositions de ces deux maestros seront présentées lors du concert de festival "Ère moderne : San Francisco".

"L'Ère moderne a un programme audacieux", a déclaré Fehlmann. "En même temps, ces compositions contiennent de nombreuses parallèles avec nos vies modernes, l'époque dans laquelle nous vivons. Nous souhaitons dévoiler ces similarités dans notre conversation avec notre public."

Cocktail maison pour accompagner le thème du festival

Imaginez ceci : des musiciens servant des boissons derrière le bar, y compris le contrebassiste Christoph Haaß qui a même créé son propre mélange : bleu et or inspiré du festival. L'an dernier, l'Orchestre philharmonique de l'État a expérimenté cette formule pour la première fois, a révélé Fehlmann. "C'était très bien accueilli et a créé une véritable ambiance de festival pour nous."

Un autre événement est prévu le 13 septembre. Le pianiste Joseph Moog sera l'invité. Il précédera sa performance lors de "Modern Era : Baden-Baden" à Pfalzbau le lendemain en interprétant la Symphonie turangalîla. Le titre est un mot ancien indien pour "cheval au galop".

Le lounge de festival unique offre aux musiciens l'opportunité de se connecter avec la foule grâce à une passion commune pour la musique. Fehlmann et Moog serviront des boissons et discuteront avec les invités, créant une atmosphère détendue où les mélomanes peuvent discuter des parallèles entre la musique du passé et la vie moderne.

