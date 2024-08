- Mission difficile: l'entraîneur de la BVB demande du temps et de la patience

Nuri Sahin a volé la vedette lui-même aux recrues très prometteuses. L'ardente supplique du nouvel entraîneur de Dortmund aux dizaines de milliers de fans lors de l'ouverture de la saison de Borussia a suscité le plus de discussions. Dès sa première apparition publique majeure dans son nouveau rôle, le successeur encore très apprécié d'Edin Terzic à BVB a demandé de la patience : "Je souhaiterais vous demander quelques choses qui ne sont pas habituelles dans le football. Du temps et de la patience."

En tant que ancien professionnel à Dortmund, Madrid, Liverpool et Bremen, Sahin sait qu'il ne peut pas espérer beaucoup de patience de la part des fans en cas de résultats décevants. Mais avec cette ardente supplique, il a voulu préparer tout le monde à une saison extrêmement exigeante.

Le directeur sportif Ricken : "Très satisfait"

Avant le premier match officiel samedi (18h00/Sky) contre l'équipe de Regionalliga Phoenix Lübeck au Volkspark Stadium de Hambourg, l'entraîneur sent déjà des progrès : "Nous sommes encore en phase de lune de miel. Mais j'ai l'impression à chaque entraînement que tout le monde sait ce qu'il fait. On peut voir où on va. La direction est bonne."

Comme Terzic avant lui, BVB fait plus confiance à la familiarité de Sahin avec le club qu'à son expérience d'entraîneur. En tant que joueur clé de l'équipe championne en 2011, il jouit encore d'une bonne réputation auprès des fans. Lars Ricken est confiant que Sahin établira également une réputation positive en tant qu'entraîneur. "Ce n'est pas un 35 ans comme les autres. Grâce à toute sa carrière. On peut juste sentir : sur notre terrain d'entraînement se tient une véritable personnalité qui montre l'exemple de ce qui est nécessaire pour réussir", a-t-il déclaré avec enthousiasme le nouveau directeur sportif, "Je suis très satisfait."

Des signaux positifs de l'équipe

Des signaux également positifs viennent de l'équipe, où Sahin a déjà fait bonne impression en tant qu'entraîneur adjoint de Terzic lors de la deuxième moitié de la saison dernière. "Ce qui se démarque le plus chez lui, c'est qu'il vous dit directement ce qu'il attend. Vous savez toujours exactly où vous en êtes", a commenté Niklas Süle.

Sahin a également joué un rôle important dans l'aide au défenseur central, considéré comme superflu par l'entraîneur de l'équipe nationale Julian Nagelsmann avant les Euros, pour changer son alimentation, chercher l'aide d'un entraîneur mental et revenir des vacances d'été considérablement plus mince. "Je suis très heureux qu'il soit l'entraîneur. C'est pourquoi je veux lui montrer le meilleur Niklas Süle que je peux cette année", a promis le défenseur.

Des défis importants restent à venir

Cependant, Sahin doit encore faire face à de grands défis - pas seulement sur le terrain, où son équipe a été renforcée par les arrivées de Waldemar Anton, Serhou Guirassy (tous les deux VfB Stuttgart), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Yan Couto (Manchester City) et Maximilian Beier (TSG 1899 Hoffenheim), qui ont coûté au total 80 millions d'euros. Il a déjà ressenti les dynamiques qui peuvent se développer dans un grand club comme BVB en dehors du terrain pendant son court

