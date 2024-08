Miss Afrique du Sud finaliste au centre de la lutte pour la nationalité pour participer au concours nigérian

Née d'un père nigérian et d'une mère sud-africaine d'origine mozambicaine, Adetshina, 23 ans, a renoncé à participer au concours Miss South Africa alors que des questions planaient sur sa capacité à y prendre part et qu'elle était la cible d'attaques en ligne xénophobes.

Sur Instagram le 8 août, elle a déclaré avoir pris la décision difficile de se retirer pour protéger la sécurité et le bien-être de sa famille.

Un jour après l'annonce du retrait d'Adetshina du concours Miss South Africa, les organisateurs de Miss Universe Nigeria l'ont invitée à participer à leur concours, considérant cela comme une occasion de représenter le pays natal de son père sur la scène internationale et ajoutant que son parcours dans le monde des concours de beauté n'était pas terminé.

En réponse à cette invitation, Adetshina a déclaré dans une vidéo partagée sur Instagram jeudi qu'elle était excitée de commencer ce parcours, décrivant Miss Universe Nigeria comme le concours de beauté le plus prestigieux d'Afrique.

Lorsqu'Adetshina a été sélectionnée pour le concours Miss South Africa le mois dernier, ses noms nigérians ont suscité des appels à clarifier son statut de citoyenneté auprès de certains Sud-Africains et l'ont rendue cible d'attaques xénophobes sur les réseaux sociaux.

Dans un communiqué publié sur son site Web le 7 août, le département sud-africain des Affaires intérieures, qui supervise l'immigration, a indiqué qu'il avait enquêté sur la citoyenneté d'Adetshina à la demande des organisateurs du concours et découvert que "fraude et vol d'identité ont peut-être été commis" par sa mère pour obtenir la citoyenneté sud-africaine.

Cependant, il a ajouté qu'"Adetshina n'aurait pas pu participer aux actions présumées illégales de sa mère, car elle était un nourrisson au moment où les activités ont eu lieu en 2001".

Le département a déclaré qu'il cherchait à établir les faits dans leur ensemble et à obtenir des conseils juridiques sur les implications de l'activité frauduleuse présumée sur le statut de citoyenneté d'Adetshina.

CNN a contacté Adetshina pour obtenir des commentaires.

Les organisateurs de Miss South Africa ont reconnu le retrait d'Adetshina du concours, lui souhaitant "toute la chance et le succès dans toutes ses entreprises". Ils ont ajouté dans un communiqué que le concours "célébre la culture riche et inclusive de l'Afrique du Sud et sa diversité".

La polémique sur la nationalité a suscité des réactions mitigées en Afrique du Sud, où les attaques xénophobes et anti-immigrants sont courantes.

"Si elle (Adetshina) est née ici, elle est sud-africaine... elle n'est pas ses parents", a déclaré le populiste opposant Julius Malema lors d'une récente interview, décourageant le xénophobie.

Le retrait d'Adetshina du concours Miss South Africa a également suscité la sympathie de la lauréate du Grammy Tyla, qui a déclaré dans un post sur X qu'elle était "déçue" par le harcèlement en ligne

