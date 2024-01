Mise en vente de l'escalier original de la Tour Eiffel

L'escalier en colimaçon de 25 marches et de 4 mètres de long faisait partie de l'escalier d'origine lors de l'inauguration de la Tour Eiffel en 1889.

L'escalier hélicoïdal, qui fait partie de la liaison entre les niveaux 2 et 3, a fait partie de la structure de la Tour jusqu'en 1983, date à laquelle des ascenseurs ont été installés.

D'autres sections de cet escalier original se trouvent dans deux musées parisiens : le musée d'Orsay et la Cité des sciences. Un autre tronçon se trouve dans l'Est de la France, au musée de l'Histoire du Fer.

Plus loin, des marches d'Eiffel sont exposées dans les jardins de la Fondation Yoishii à Yamanashi au Japon et une autre près de la Statue de la Liberté à New York.

Si vous souhaitez vous approprier une partie de cet emblème parisien, il vous faudra disposer d'un budget conséquent. La maison de vente aux enchères française Artcurial estime que la pièce vaut entre 40 000 et 60 000 dollars.

Vous avez intérêt à faire vite. La vente aux enchères aura lieu le 27 novembre.

Les marches mises en vente sont actuellement installées dans la cour d'Artcurial au Rond-pont des Champs-Elysées pour être exposées au public.

C'est la troisième fois qu'Artcurial présente un morceau de la Tour Eiffel aux enchères. En 2013, une section originale de 3,5 mètres a été vendue 220 000 € (249 000 $). En 2016, un autre tronçon a été vendu 523 800 € (593 000 $).

