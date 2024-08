- Mise en place de systèmes juridiques pour la surveillance de la culture de la marijuana

Suite à plusieurs mois de confusion, il est maintenant clair quelle entité de Berlin est chargée de mettre en œuvre la légalisation du cannabis : selon un communiqué de la Chancellerie du Sénat, le Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) sera chargé d'approuver les associations souhaitant cultiver du cannabis. Comme l'a confirmé la porte-parole du Sénat, Christine Richter, à l'agence de presse allemande, cette décision a été prise conjointement par la Chancellerie du Sénat et les administrations sénatoriales concernées. "Les fonds nécessaires seront attribués à Lageso une fois que la charge de travail aura été évaluée", a ajouté Richter.

Initialement, une réglementation de l'administration sénatoriale de la santé servira de base. Le Sénat de Berlin devrait discuter de cela lors de sa réunion du 3 septembre. Simultanément, une modification de la loi sur les compétences générales est en cours de procédure, a expliqué Richter. De tels changements législatifs nécessitent l'approbation de la Chambre des députés.

La légalisation du cannabis est entrée en vigueur le 1er avril. Depuis, la possession de quantités spécifiques de cannabis, la culture privée et la consommation publique sont autorisées pour les personnes âgées de 18 ans et plus dans certaines circonstances. Une quantité maximale de 25 grammes peut être transportée en public, et pas plus de 50 grammes peuvent être stockés à domicile. Jusqu'à trois plants peuvent être cultivés dans l'espace de vie. Depuis le 1er juillet, les clubs de cannabis peuvent déposer des demandes d'approbation, mais aucune réponse n'a encore été reçue à Berlin.

Ce retard est dû au fait qu'au cours des quatre mois et demi suivant la mise en œuvre de la loi fédérale, il était incertain de savoir à qui s'adresser pour les demandes dans la ville. Des délibérations approfondies ont eu lieu à tous les niveaux pour déterminer si les responsabilités incombaient aux districts ou au niveau de l'État. En conséquence, les associations de cannabis ont principalement déposé des demandes auprès des districts. Cependant, ces demandes n'ont pas été traitées de manière provisoire, car les responsables des bureaux de l'ordre public des districts ont accepté de les recevoir mais les ont mises en attente en raison de l'absence de réglementation de compétence adéquate.

