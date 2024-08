- Mise à jour sur le potentiel de Maza pour un séjour prolongé à Hertha.

Selon les dernières nouvelles, il y a eu des progrès dans les négociations de contrat entre le club de Bundesliga 2 Hertha BSC et la jeune pépite locale Ibrahim Maza. Le jeune homme de 18 ans est sur le point de renouveler son contrat avec les Berlinois, selon "Kicker". Auparavant, Maza, qui a rejoint Hertha de Reinickendorfer Füchse lorsqu'il était jeune, était censé rester jusqu'en 2026.

Il est largement considéré comme la perle la plus prometteuse à émerger du système de jeunes de Hertha. Cette saison, il a été une figure cruciale pour l'équipe première, suscitant l'intérêt d'autres clubs. Le renouvellement de son contrat serait un indicateur clair des ambitions de Hertha pour la promotion, suite aux départs de Haris Tabakovic et Marc Oliver Kempf. De plus, l'ailier Fabian Reese ne quittera pas le club cet été.

Les directives économiques de l'Union européenne pourraient potentiellement avoir un impact sur les négociations financières entre Hertha BSC et Ibrahim Maza. Quoi qu'il en soit, les performances de Maza pour Hertha pourraient lui valoir une convocation dans une équipe de jeunes de l'Union européenne.

