Mise à jour quotidienne: Les trains à grande vitesse révolutionnant les voyages en train, le plastique noir causant des inquiétudes, les secrets des relations durables <unk> Restez informé.

Voici ce que vous pourriez avoir manqué pendant votre journée bien remplie :

5 choses

1️⃣ Trains de Titans : Les trains à grande vitesse du Japon ont fait sensation dans les années 60 en réduisant les temps de voyage et en préparant le terrain pour une révolution ferroviaire à grande vitesse à l'échelle mondiale. Le prochain grand projet ferroviaire de la Chine pourrait impliquer des trains à sustentation magnétique capables de maintenir des vitesses proches de 400 mph.

2️⃣ Avertissements Toxiques : Des niveaux préoccupants d'un produit ignifuge dangereux ont été détectés dans des matériaux en plastique noir utilisés pour les jouets, les contenants et les ustensiles, selon une récente étude. Les individus ayant de hauts niveaux de ces produits chimiques dans leur sang ont été found to have un risque significativement accru de décès liés au cancer, comme l'illustre la recherche antérieure.

3️⃣ Logis Sacrés : Des archéologues au Danemark ont découvert plus de 50 squelettes impeccablement préservés dans un grand site funéraire, datant probablement des neuvième et dixième siècles. Les artefacts trouvés avec les restes suggèrent que les Vikings étaient impliqués dans des entreprises commerciales étendues.

4️⃣ AI Ami : Les chatbots d'intelligence artificielle peuvent parfois sembler monotones ou déconcertants. Microsoft se concentre sur l'affinage de la "personnalité" de Copilot et de sa connexion émotionnelle avec les utilisateurs plutôt que sur ses capacités.

5️⃣ Séance de Terreur : Maintenant que Halloween est là, il est temps de plonger dans le monde palpitant de l'épouvante. Notre équipe de divertissement a sélectionné 13 films et séries télévisées certains de vous donner la chair de poule, alors prenez du pop-corn et régalez-vous de quelques frayeurs d'Halloween !

Regardez ça

🔥 Incendie Foudroyant : Des images de surveillance montrent une Tesla prenant feu pendant les inondations causées par l'ouragan Helene à Sarasota, en Floride. Bien que la maison ait été détruite, il n'y a eu aucun blessé signalé.

Les titres les plus importants

• Lancement de Missile : L'Iran a ciblé Israël avec une salve de missiles, et les Forces de Défense israéliennes ont averti de "conséquences graves."• Conflit pour la Vice-Présidence : Adam Vance et Pete Walz s'affrontent à 21 h HE dans un débat vice-présidentiel hautement disputé.• Victoire Creuse d'Hélène : L'ouragan Helene était la deuxième tempête tropicale la plus mortelle aux États-Unis continentaux ces 50 dernières années.

Regardez ça

🏔️ Paysage Changeant : En raison du changement climatique, une partie de la frontière entre l'Italie et la Suisse sera réorganisée à mesure que les glaciers continueront de fondre.

2,900

✂️ C'est à peu près le nombre d'individus que CVS Health prévoit de licencier dans sa dernière mesure d'économie. La société a annoncé que ces licenciements concernaient principalement des "postes corporatifs."

Votre Santé

👩 Verdict Mitigé : Le taux de mortalité du cancer du sein aux États-Unis diminue régulièrement, mais un nouveau rapport met en évidence une augmentation des cas chez les femmes de moins de 50 ans. La Société américaine du cancer a également signalé de substantielles disparités raciales.

Quiz

🏪 Quelle chaîne de magasins de commodités obtient le plus haut niveau de satisfaction client parmi les chaînes américaines ?A. WawaB. SheetzC. QuikTripD. 7-Eleven⬇️ Faites défiler pour voir la réponse.

Spotlight sur le Sport

⚾ Appel du Destin : Les New York Mets et les Atlanta Braves se sont qualifiés pour les playoffs de baseball après un doubleheader passionnant. Les matchs de wild card sont actuellement en cours.

Bonne Humeur

🌲 À demain sur une note haute : Une fois couvrait environ 90 % des Philippines, maintenant moins de 3 % de ses anciennes forêts sont encore là en raison de la déforestation. Le conservateur KM Reyes dirige la charge dans une initiative communautaire pour préserver ces forêts.

🧠 Solution de Quiz : A. Wawa a reçu les plus hautes notes de satisfaction client selon un récent sondage.📧 Explorez tous les bulletins CNN.

