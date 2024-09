Mise à jour quotidienne: Gémissements sur le comportement des enfants, libération des griffes de Python, mannequins spatiaux - Retrouvez les dernières nouvelles

👋 Salut ! Suivre le régime alimentaire hybride MEDITERRANÉEN-DASH, connu sous le nom de régime MIND, peut réduire votre risque de développer un déclin cognitif, selon une récente étude. En limitant cinq catégories d'aliments nuisibles, ce régime aide à limiter la consommation de graisses trans et saturées.

Voici ce que vous pourriez avoir manqué pendant votre journée chargée :

5 choses

1️⃣ Pas de blague : Les bébés qui pleurent, les enfants qui font des caprices, les adolescents grognons - les parents supportent tout ça, mais jusqu'où les autres doivent-ils endurer ? Selon les experts, cela reflète des changements plus larges dans la société.

2️⃣ Situation glissante : Une femme faisait la vaisselle chez elle, près de Bangkok, quand elle a Suddenly felt bites on her leg. To her horror, she realized a python had wrapped itself around her. She fought to extricate herself for two hours before help arrived.

3️⃣ Voyageurs de l'espace : Les mannequins nommés Helga et Zohar ont fait le tour de la lune, suivant un itinéraire potentiel pour les astronautes. Les scientifiques les ont utilisés pour tester les niveaux d'exposition aux radiations et l'efficacité d'un "abri anti-orage" à l'intérieur du capsule Orion.

4️⃣ Voyage luxueux : Les aéroports de New York JFK et Boston Logan accueilleront bientôt les premières salles d'attente de JetBlue. Cela fait partie de l'effort de la compagnie aérienne pour répondre à la demande croissante d'options premium, avec des avantages tels que la nourriture, les boissons et le Wi-Fi gratuits.

5️⃣ Bière amère : Barry Neild, de CNN, se décrit comme un sceptique du café. Malgré son plaisir à respirer l'arôme et l'ambiance des cafés, il ne peut tout simplement pas passer outre son goût.

Regardez ça

🌋 Spectacle enflammé : Une nouvelle éruption du volcan Kilauea à Hawaii a laissé les scientifiques émerveillés en remarquant des fontaines de lave de 30 pieds de haut émanant d'un cratère.

Les titres les plus importants

• Israël lance des frappes aériennes au Liban suite à des explosions mortelles de talkies-walkies et de pagers• Le candidat républicain à la gouverneure de la Caroline du Nord a fait de nombreuses remarques alarmantes sur un forum porno• Les taux hypothécaires ont diminué à un niveau record en 2023 après la baisse des taux de la Fed

Ce qui est tendance

🏈 Dispute de fantasy football : Une rivalité en ligne d'un homme de Philadelphie est devenue extrême, avec une fausse menace de bombe et une enquête internationale. Le FBI s'en est mêlé.

Regardez ça

🎨 ** Secrets cachés ? Les cieux agités dans le célèbre tableau de Vincent van Gogh "La Nuit Étoilée" semblent coïncider avec une théorie scientifique. Regardez de plus près.**

572 millions de dollars

💸 C'est approximativement la somme d'argent que la grève Boeing a coûté à la société et à ses employés en une seule semaine.

Votre santé

💉 Tendances positives : Les décès par surdose aux États-Unis ont diminué à un niveau record de trois ans, avec une analyse récente indiquant des progrès sans précédent dans la lutte contre la crise des drogues.

Quiz

🎾 La jeune prodige du tennis américain Coco Gauff a récemment mis fin à sa collaboration avec son entraîneur après une série de performances décevantes. De quel entraîneur s'agissait-il ?A. Chris EvertB. Brad GilbertC. John McEnroeD. Patrick Mouratoglou⬇️ Faites défiler pour connaître la réponse.

Moments positifs

📖 Comme nous aimons terminer sur une note positive : Septembre marque le Mois de l'alphabétisation, ce qui en fait le moment idéal pour lire aux enfants ou pour vous-même vous plonger dans un nouveau livre. Si vous avez besoin de recommandations, les journalistes de CNN ont des suggestions fantastiques.

Merci de lire

🧠 Réponse au quiz : B. Coco Gauff a mis fin à sa collaboration avec Brad Gilbert, un ancien joueur de tennis masculin. Testez vos connaissances avec le quiz hebdomadaire de CNN dans le prochain bulletin 5 Things.📧 Découvrez tous les newsletters de CNN.

5 Things PM est produit par CNN’s Tricia Escobedo, Meghan Pryce, et Kimberly Richardson.

