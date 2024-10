Mise à jour hebdomadaire de la Ligue des champions: William, le prince, les témoins remarquables Victoire d'Aston Villa, Madrid subit un revers surprenant

Phase deux de cette saison de Ligue des champions maintenant terminée, sept équipes ont obtenu un score parfait, tandis que certaines favorites initiales se retrouvent dans une situation délicate.

Passons en revue les récents événements en Europe.

Le prince William applaudit la victoire d'Aston Villa sur Bayern Munich

Le supporter d'Aston Villa, le prince William, a célébré dans les tribunes alors que son équipe remportait la victoire contre Bayern Munich.

Un coup de maître en deuxième mi-temps de Jhon Durán a donné à Villa, participant pour la première fois en 41 ans au championnat des clubs d'Europe de premier plan, une victoire 1-0. Ce résultat a ramené des souvenirs de la victoire de Villa en finale de la Coupe d'Europe 1982 contre Bayern par le même score, souvent célébrée comme un moment emblématique de l'histoire du club.

Même si Bayern Munich dominait la possession avec 70 %, ils n'ont pas réussi à libérer tout leur potentiel dans un Villa Park passionnant. Après que le but de Pau Torres en première mi-temps ait été annulé pour hors-jeu, les locaux ont dû attendre jusqu'à la 79e minute pour marquer lorsque Durán, remplaçant, a lobé le gardien de but de Bayern, Manuel Neuer.

Les Villans ont fait preuve de résilience, avec Emi Martínez réalisant des arrêts impressionnants face à Serge Gnabry et Harry Kane dans le temps additionnel.

"C'est formidable pour nos supporters et pour tout le monde à Aston Villa - entraîneurs, propriétaires, supporters, travailleurs - de partager des jours comme ceux-ci, de jouer à ce niveau en Ligue des champions contre Bayern Munich et de gagner", a déclaré l'entraîneur d'Aston Villa, Unai Emery.

Ce résultat enthousiaste permet à Villa de remporter deux victoires en deux matchs de Ligue des champions, tandis que Bayern reçoit une leçon après sa victoire écrasante de 9-2 contre Dinamo Zagreb il y a deux semaines.

La nuit suivante, certains des poids lourds de la compétition - Manchester City, Barcelona et Borussia Dortmund - ont brillé, marquant librement. Cela a rappelé que la Ligue des champions est toujours capable de fournir des drames et des surprises passionnants.

Los Blancos 'n'ont pas mérité la victoire' contre Lille

Bayern Munich n'était pas le seul équipe à connaître des revers mercredi. Le Real Madrid, champion de la Ligue des champions à 15 reprises, a connu sa première défaite de la saison, s'inclinant 1-0 contre Lille, un désavantage précoce dans sa poursuite du titre.

Alors que le temps réglementaire de la première mi-temps touchait à sa fin, Jonathan David a converti un penalty après qu'Eduardo Camavinga ait été penalisé pour une main. Camavinga avait arrêté David quelques instants plus tôt grâce à un double arrêt extraordinaire.

Madrid a eu des occasions en deuxième mi-temps, avec un coup de tête de Rudiger dévié par Tiago Santos après avoir battu le gardien, suivi d'une parade de Chevalier sur une tentative de Bellingham.

Le gardien a repoussé Rudiger et Arda Güler plus tard dans le match, alors que Lille s'imposait pour une victoire historique.

"Nous n'avons pas bien joué en première mi-temps et avons eu du mal à lutter", a admis l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti.

"Nous aurions pu sauver un match nul, mais nous ne méritions pas de gagner. Nous devons apprendre et améliorer, comme la dernière fois que nous avons perdu."

La série de victoires de Liverpool se poursuit

La bonne passe de Liverpool a continué avec une victoire 2-0 contre Bologna, marquant la deuxième victoire des Reds contre une opposition italienne après avoir éliminé l'AC Milan 3-1 au premier tour.

Deux minutes après que l'égalisation de Bologna ait été annulée pour hors-jeu, Mac Allister a donné l'avantage à Liverpool grâce à une passe précise de Salah dans la surface de réparation.

Ndoye a heurté la barre puis le poteau alors que Bologna cherchait l'égalisation en première mi-temps. Le but de Salah en deuxième mi-temps a scellé le sort du match, marquant son cinquième but consécutif à domicile en Ligue des champions et son entrée dans les livres d'histoire du club.

Slot, le nouvel entraîneur de Liverpool, a remporté sa huitième victoire en neuf matchs dans toutes les compétitions.

"Ce n'était pas facile, mais c'est à prévoir dans la Ligue des champions avec de nombreuses équipes compétentes", a expliqué Slot après le match.

"Nous avons obtenu un clean sheet et avons vu de superbes performances individuelles aujourd'hui, donc dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait."

Juventus triomphe malgré un carton rouge

Dans l'un des matchs les plus passionnants de la soirée, la Juventus a renversé une défaite 2-1 contre RB Leipzig, malgré l'expulsion de Michele Di Gregorio en deuxième mi-temps.

Vlahovic a égalisé pour la Juventus, et le match semblait pencher en faveur de Leipzig avec l'expulsion de Di Gregorio, mais les locaux ont fait preuve d'une grande ténacité, reprenant l'avantage avec un but d'Aubameyang.

Ce match passionnant a vu la Juventus l'emporter malgré le drame, mettant en évidence la nature toujours captivante de la Ligue des champions.

Un autre penalty - cette fois contre Douglas Luiz bloquant un coup franc - a donné à Šesko l'occasion de convertir et de mener 2-0 pour l'équipe à domicile. Il semblait qu'ils étaient en bonne voie pour remporter la victoire.

Cependant, la Juventus, Despite being down to 10 men, didn't give up easily. Vlahovic scored a stunning goal from outside the box, and then Francisco Conceição completed the comeback with an impressive individual effort, evading David Raum's challenge and finding the back of the net.

After the match, Vlahovic said, "We showed that we're becoming a team. We fought together as our coach asked us to. We deserved this win, even with one man down. This was a great performance. We need to get used to this level and keep pushing forward with even more determination."

Résultats complets de la deuxième journée de la Ligue des champions

Score à domicile contre score à l'extérieur (équipes gagnantes en gras)

RB Salzbourg 0-4 Brest

Stuttgart 1-1 Sparta Prague

Arsenal 2-0 Paris Saint-Germain

Barcelona 5-0 Young Boys

Bayer Leverkusen 1-0 AC Milan

Borussia Dortmund 7-1 Celtic

Inter Milan 4-0 Crvena zvezda

PSV 1-1 Sporting Clube de Portugal

Slovan Bratislava 0-4 Manchester City

Shakhtar Donetsk 0-3 Atalanta

Girona 2-3 Feyenoord

Benfica 4-0 Atlético Madrid

Liverpool 2-0 Bologna

RB Leipzig 2-3 Juventus

Lille 1-0 Real Madrid

SK Sturm Graz 0-1 Club Brugge

Aston Villa 1-0 Bayern Munich

Dinamo Zagreb 2-2 AS Monaco

Dans le contexte du football européen, l'entraîneur d'Aston Villa, Unai Emery, a salué la résilience de son équipe après sa victoire 1-0 contre Bayern Munich en Ligue des champions, scellant ainsi la place de son équipe dans l'élite du sport européen.

Grâce à la victoire impressionnante d'Aston Villa contre Bayern, les fans de football en Europe attendent avec impatience plus de matchs passionnants et de potentiels coups de théâtre dans la Ligue des champions en cours.

