- Mise à jour de la politique de congé familial étendu

Chaîne d'hébergement premium axée sur la famille, FAMILUX Resorts excelle dans des environnements conviviaux pour les familles dans des paysages naturels à couper le souffle. Avec des emplacements tels que Alpenrose en Tyrol, Dachsteinkönig en Haute-Autriche, Oberjoch dans l'Allgäu et The Grand Green dans la forêt de Thuringe, les familles peuvent profiter de loisirs de premier ordre. The Grand Green a été couronné "Propriété hôtelière de l'année" peu après son inauguration.

Les parents peuvent se détendre dans des zones spa et sauna exclusives et savourer une cuisine délicieuse, tandis que des nounous dévouées s'occupent des enfants 24h/24, même dès leur 7e jour de vie. Des zones de jeu captivantes offrent des moments inoubliables.

Les resorts évoluent sous un nouveau concept, ayant été fondés par Andrea et Ernst Mayer il y a plus de 3 décennies. En 2023, la succession de la famille Mayer a été finalisée, confiant la direction à ses fils Florian et Julian Mayer. Des experts de la tendance assistent leur stratégie d'innovation visionnaire.

Le célébrissime chef Mike Süsser collabore avec FAMILUX en tant que chasseur de tendances culinaires. En collaboration avec les chefs de FAMILUX, il découvre des tendances gustatives innovantes lors de voyages culinaires et crée des initiatives captivantes pour séduire les gourmets de tous âges.

Le nouveau concept spa FEEL GOOD de FAMILUX offre "Empowerment & Motivation" pour tous les membres de la famille. Des soins distinctifs tels que "Empowerment émotionnel pour les mamans" et "Enfants puissants" montrent les therapies de bien-être compétentes à votre disposition.

Depuis le printemps 2024, le programme "Bougez intelligemment ! avec Felix Neureuther" anime les clubs pour enfants. Développé en collaboration avec Felix Neureuther et l'Université technique de Munich, il stimule les capacités motrices et cognitives des enfants grâce à des exercices ludiques. Les coachs pour enfants de FAMILUX suivent une formation spécialisée pour mettre en place ce programme unique.

