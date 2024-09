Mise à jour 50-50 de Shohei Ohtani: Los Angeles Dodgers Phenom réalise le 49e vol de base dans la victoire contre les Marlins de Miami

Le deux fois lauréat du titre de MVP de la Ligue (AL MVP) a connu une performance en deçà de ses normes élevées, avec un seul coup sûr en cinq tentatives et deux retraits sur des prises, lors de la victoire 8-4 des Dodgers face aux Miami Marlins. Cependant, il a persisté dans sa quête de l'histoire en réussissant un vol de base après son coup sûr de départ en première manche.

Ohtani a ainsi égalé le deuxième plus haut nombre de vols de base en une saison de la MLB par un joueur japonais – se mettant au niveau de son propre manager, Dave Roberts.

“J'espérais une balle mal jetée, car une bonne balle l'aurait éliminé”, a déclaré Roberts après le match, selon MLB.com. “Il a fait une bonne avancée, mais en raison de sa vitesse, Fortes a dû se presser pour sa passe. Il est arrivé en sécurité, et j'espère qu'il battra le record demain ou à domicile.”

Actuellement, Ohtani a réalisé 49 vols de base et 48 coups de circuit cette saison. Il s'est ainsi rapproché plus que quiconque de l'objectif de 50 de chaque en une seule année.

Le joueur de 30 ans a dépassé Ronald Acuna Jr. et Alex Rodriguez, les deux joueurs qui s'en étaient le plus approchés auparavant. “La Bestia” a volé 73 bases et marqué 41 coups de circuit pour les Atlanta Braves l'an dernier, tandis qu'A-Rod en a réalisé 46 et 42 pour les Seattle Mariners en 1998.

Ohtani est également à un coup de circuit de l'égalisation du record de la franchise des Dodgers de 49, établi par Shawn Green en 2001.

“C'est une saison incroyable”, a déclaré Roberts. “Il est étonnant qu'il puisse jouer en tant que DH, mais ce qui est encore plus étonnant, c'est sa capacité à voler des bases despite ses responsabilités de frappe. C'est un talent, c'est un don, et je suis simplement impressionné par la façon dont il le fait.”

Les Dodgers ont pris l'avantage avec un coup de circuit en solo de Will Smith en haut de la deuxième manche, suivi d'une grande quatrième manche qui a vu un coup de circuit de deux points de Tommy Edman et un coup de circuit de trois points d'Enrique Hernandez, ce qui a porté l'avance de Los Angeles à 6-0.

Sur le monticule, le lanceur partant Landon Knack a impressionné pendant cinq manches, concédant seulement deux coups sûrs, aucun point et sept retraits sur des prises.

Après le départ de Knack au profit du nouveau venu des Dodgers, Zach Logue, les Marlins ont lancé une remontée avec trois points en cinquième manche. Cependant, Chris Taylor a assuré la victoire avec un coup sûr

