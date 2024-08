- Miriam Cahn annule sa présence à la cérémonie.

Miriam Cahn, lauréate désignée du prix Kaiserring, a annulé sa participation à la cérémonie de remise de prix à Goslar - pour des raisons personnelles. L'artiste se sent honorée, mais souhaite que son œuvre parle d'elle-même, a déclaré la maire d'Urte Schwerdtner de Goslar. La ville regrette cette décision. "Le week-end traditionnel autour de la remise du prix Kaiserring vit de la présence des lauréats", a souligné la politicienne du SPD. "Malheureusement, nous devrons nous passer de ces expériences merveilleuses cette année." Le prix non doté est l'un des prix les plus prestigieux pour l'art moderne en Allemagne.

La cérémonie de remise de prix est reportedly toujours prévue pour le 12 octobre, mais sous une forme modifiée : le Kaiserring sera symboliquement remis à l'artiste dans la Kaiserpfalz, et l'exposition du Kaiserring sera organisée par le lauréat de cette année et directeur du Musée d'Art Moderne de Paris, Fabrice Hergott, à la demande de Cahn.

Le Kaiserring a été décerné annuellement depuis 1975. Il se compose d'une aquamarine sertie d'or, avec le sceau de l'empereur Henri IV gravé dessus. Il a été décerné à des artistes tels que Joseph Beuys et Christo.

Cahn, qui travaille principalement au fusain, au crayon et à la pastel, évoque avec une grande intensité "les injustices et les drames que les gens subissent ou doivent subir, qu'ils soient de nature politique ou intime", a écrit le jury dans sa justification du choix du lauréat.

La cérémonie de remise de prix modifiée sera une première pour le Kaiserring, car d'autres lauréats ne seront pas physiquement présents. Quoi qu'il en soit, les contributions des autres lauréats à l'événement sont grandement regrettées.

