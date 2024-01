Miracle à Haneda : Les passagers décrivent leur terreur et leur soulagement après l'accident de Japan Airlines

L'Airbus A350 est entré en collision avec un avion de secours en cas de tremblement de terre sur la piste, faisant cinq morts. L'équipage n'a eu que quelques minutes pour évacuer tous les passagers avant que les flammes ne consument l'avion tout entier.

Alors que la fumée envahissait rapidement la cabine, les hôtesses de l'air ont utilisé des mégaphones pour calmer et rassembler les passagers anxieux, qui se sont échappés par trois sorties sur des toboggans d'urgence.

Les 379 personnes à bord du vol JAL 516, dont huit enfants de moins de deux ans, ont été évacuées en toute sécurité - un exploit qui a surpris les experts de l'aviation et qui a été qualifié de miraculeux par certains passagers.

"J'ai entendu une explosion environ 10 minutes après que tout le monde soit descendu de l'avion", a déclaré Tsubasa Sawada, un passager de 28 ans, à l'agence Reuters. "Je peux seulement dire que c'est un miracle, nous aurions pu mourir si nous avions été en retard.

Japan Airlines a déclaré que quatre de ses passagers avaient été emmenés à l'hôpital, mais que la blessure la plus grave signalée était celle d'une personne souffrant de "contusions".

Cinq des six membres d'équipage sont morts dans le second avion, un De Havilland Canada DHC-8, selon le ministre japonais des transports, Tetsuo Saito. La chaîne publique NHK a déclaré que le commandant de bord de l'avion se trouvait dans un état critique.

Japan Airlines participe à l'enquête visant à déterminer les responsabilités dans cet accident mortel, a déclaré à la presse Tadayuki Tsutsumi, vice-président de la compagnie chargé de la sûreté et de la sécurité de l'entreprise.

La compagnie aérienne a déclaré que son équipage avait été autorisé à atterrir par le contrôle aérien avant la collision. Un enregistrement diffusé par LiveATC.net semble montrer l'équipage en train de relire un ordre d'autorisation pour la piste 34, en disant "autorisé à atterrir 34 à droite".

Les passagers de l'Airbus A350 et les témoins de la collision ont décrit la terreur qui a cédé la place au soulagement lorsqu'il est apparu que tout le monde à bord avait survécu.

"J'ai vraiment cru que j'allais mourir", a déclaré M. Sawada, selon Reuters.

Lesincursions de piste, telles qu'elles sont classées, sont "rares mais peuvent être catastrophiques", a déclaré Graham Braithwaite, professeur de sécurité et d'enquêtes sur les accidents à l'université britannique de Cranfield.

Guy Maestre, originaire de France, se trouvait à bord d'un avion voisin au moment de l'incident et a déclaré avoir entendu un "gros boum".

"Nous nous apprêtions à décoller et nous avons entendu une grosse détonation. Nous avons regardé par le hublot et nous avons vu une énorme traînée de flammes qui descendait la piste", a déclaré à CNN M. Maestre, qui avait quitté Philadelphie pour se rendre au Japon.

"Les flammes sont montées de plus en plus haut, puis nous avons vu des camions de pompiers passer sur la piste.

"J'espérais que tout le monde serait sain et sauf", a-t-il ajouté, précisant que c'était "choquant à voir".

Malgré les images horribles diffusées lors du crash, le passager Satoshi Yamake a déclaré à CNN que les personnes à l'intérieur de l'avion ne paniquaient pas.

Lorsque l'avion a atterri, M. Yamake a déclaré qu'il n'avait rien ressenti d'anormal.

"Nous avons atterri normalement, nous n'avons pas ressenti de choc ou quoi que ce soit d'autre", a déclaré M. Yamake à l'aéroport de Haneda après avoir été évacué de l'avion.

Il a ajouté qu'il avait vu un incendie peu avant l'annonce de l'évacuation de l'avion.

"Mais ensuite, nous avons vu du feu sortir des moteurs et j'ai trouvé cela étrange. Alors que je me demandais pourquoi le feu brûlait si longtemps, on a annoncé que nous avions probablement heurté quelque chose sur la piste et que nous devions maintenant évacuer l'avion", a déclaré M. Yamake. "Nous pouvions sentir une odeur de fumée, mais les passagers ne paniquaient pas beaucoup.

Il a ajouté qu'il n'avait "pas vraiment peur".

"Puisque nous avons déjà atterri, je me suis dit que l'avion n'allait probablement pas exploser à ce stade. Tout devrait bien se passer tant que tout le monde descend de l'avion de manière ordonnée."

L'équipage du vol 516 a été félicité pour sa rapidité et son sang-froid, qui ont permis de sauver des centaines de vies.

Japan Airlines a déclaré que le personnel de cabine avait utilisé des mégaphones pour diriger les passagers vers les lieux sûrs après le dysfonctionnement du système d'annonces à bord de l'avion.

Selon des témoignages recueillis à l'intérieur de l'avion, les hôtesses de l'air ont exhorté les passagers à rester calmes et, dans les secondes qui ont suivi l'immobilisation de l'avion, ont pu déployer les parachutes d'évacuation et faire sortir les passagers de l'avion.

"Il est trop tôt pour commenter les détails de l'incident, mais il est clair que l'équipage s'est comporté de manière exemplaire", a déclaré Steven Erhlich, président de PilotsTogether, une organisation caritative créée lors de la pandémie pour soutenir les équipages.

Il a cité le fait que les passagers du vol ont évacué sans emporter leurs bagages à main, ce qui a permis de sauver des vies.

"Tout retard dans l'évacuation aurait pu être catastrophique, tout cela à cause d'un ordinateur portable ou d'un bagage à main. Cet incident aurait pu être bien pire si les passagers n'avaient pas tenu compte des avertissements les invitant à laisser leurs effets personnels derrière eux", a-t-il déclaré.

L'épouse de Yamake, Mika, a déclaré à CNN que son mari "était sorti avec son téléphone portable. Il a dû laisser tout le reste derrière lui".

"Il m'a appelée de l'intérieur et m'a dit qu'il voyait de la fumée sortir. J'étais soulagée qu'il soit sain et sauf", a-t-elle ajouté.

Sophie Jeong, Teele Rebane, Mayumi Maruyama et Eric Cheung de CNN ont contribué au reportage.

Source: edition.cnn.com