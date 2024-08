Minnie Driver joue la reine Elizabeth en tant que femme avec le pouvoir politique est une ambiance

Actrice Driver a discuté avec CNN dans une interview récente de la façon dont elle a abordé le rôle de l'une des monarques les plus influentes d'Angleterre dans la deuxième saison de la série Starz, "The Serpent Queen".

"J'ai eu de nombreuses conversations avec Justin Haythe [producteur exécutif] sur tous les différents aspects que nous allions voir en elle. La facétie, voir comment elle utilisait sa sexualité comme pouvoir", a déclaré Driver. "Je me suis concentrée sur les choses qui allaient être différentes dans l'interprétation plutôt que de revenir sur les précédentes parce que c'est ancré, l'excès de pouvoir que cette femme avait."

Il n'a pas échappé à Driver qu'elle a obtenu ce rôle à un moment où il y a beaucoup de discussions sur les femmes dans les postes de leadership.

Elle joue face à Samantha Morton en tant que Catherine de' Medici, la reine de France, surnommée "The Serpent Queen" pour sa ruse et son pouvoir que beaucoup pensaient avoir acquis et conservé en étant impitoyable. Bien que l'histoire ne confirme pas que les femmes dirigeantes se soient rencontrées en personne, elles ont correspondu, et la deuxième saison de la série imagine ce que leur relation aurait pu être.

Driver a déclaré qu'elle était parfaitement à l'aise pour prendre des libertés créatives dans la série.

"Elles étaient connectées et elles étaient amies, et je pense que c'est simplement une brillante idée de divertissement, qui consiste à dire que nous ne disons pas que c'est une version absolue de ce qui s'est passé", a-t-elle déclaré.

Au lieu de cela, l'actrice connue pour ses performances dans des rôles variés de "Goodwill Hunting" à "Will & Grace", a plongé dans la "fabulation" de ce qui aurait pu se passer entre les deux monarques alors qu'elles dirigeaient à une époque où les femmes avaient très peu de droits.

Driver a voulu tout régler dans les moindres détails, y compris le style élaboré de la reine Elizabeth.

"C'était comme trois heures et demie chaque jour pour le maquillage, la coiffure, la costume. C'était beaucoup, c'était une transformation", a-t-elle déclaré. "Cette transformation était si importante pour ce personnage et la façon dont elle se présentait. Ce n'était pas seulement parce que nous savons historiquement qu'elle avait cet aspect dans les portraits que nous avons vus, mais aussi parce que c'était son masque. C'était la façon dont elle rencontrait le monde."

Rencontrer le monde sous les projecteurs est une dynamique que Driver a connue depuis longtemps.

Elle a ri et l'a considéré comme un compliment lorsque le journaliste de cet article l'a comparée à la chanteuse Adele dans sa capacité à sembler maintenir une vie privée entre les projets.

Elle a déclaré qu'elle pouvait le faire grâce aux réseaux sociaux.

"J'aime les réseaux sociaux parce que je peux nourrir ma vie réelle dans mes réseaux sociaux, mais c'est comme si c'était à mes conditions", a déclaré Driver. "Ainsi, les gens voient le voyage de surf que j'ai fait avec mes copines, ils voient le feu de joie que nous avons fait sur la plage pour l'anniversaire de mes enfants."

Ce contact direct avec son public a également entraîné moins d'attention de la part des paparazzis, a-t-elle déclaré.

"Tout cela semble s'être calmé et je me demande si ce n'est pas parce que nous pouvons contrôler le narrative nous-mêmes en tant que personnes grâce aux réseaux sociaux", a-t-elle médité. "Nous pouvons donner une version de qui nous sommes et de la façon dont nous vivons qui est authentique. Parce que je pense que c'est ce que les gens veulent maintenant. Je pense que les gens apprécient l'authenticité."

Cela permet également à Driver de s'adonner à ses passions, comme son podcast "Minnie Questions with Minnie Driver", où elle parle avec "des experts et des pionniers dans différents domaines et leur pose les mêmes sept questions miniatures".

Alors, quelle question Driver poserait-elle à la reine Elizabeth?

"Je lui aurais vraiment demandé ce qu'elle pensait être le secret pour avoir régné si longtemps. Était-ce Francis Walsingham, le secrétaire de la reine Elizabeth, qui avait créé le premier service de renseignement et éliminé tous ceux qui cherchaient à la tuer? Était-ce le fait qu'elle avait un amant dont personne n'a jamais

