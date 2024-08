- Ministre de la Rhénanie du Nord-Westphalie: sanctions pénales pour conduite sous l'influence de l'alcool

Le ministre de la Justice du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Benjamin Limbach (Les Verts), plaide en faveur de ne pas traiter l'évasion de billets comme une infraction pénale ou réglementaire. "Il n'y a pas de raison impérieuse de punir l'évasion de billets", a-t-il déclaré dans une interview avec WDR 5. Il a critiqué la pratique d'utiliser des fonds publics pour poursuivre des revendications privées, déclarant que les agences de l'application de la loi ne devraient pas être utilisées pour récupérer des dettes pour des entreprises privées. Il a suggéré que les entreprises de transport devraient être responsables de s'assurer que les passagers ont des billets valides, par exemple, par des contrôles d'accès. Limbach a également appelé à rediriger les ressources de la poursuite d'infractions mineures vers la lutte contre des crimes plus graves tels que la violence contre les services d'urgence et le crime organisé.

En novembre 2023, le ministre fédéral de la Justice Marco Buschmann (FDP) a proposé des réformes du Code pénal qui décriminaliseraient l'évasion de billets, la réclassifiant comme une infraction réglementaire. Cependant, la proposition a depuis été bloquée. Un groupe de criminologues et d'autres chercheurs ont écrit une lettre ouverte à Buschmann, l'exhortant à ne pas traiter l'évasion de billets comme une infraction pénale ni comme une infraction réglementaire. Ils argumentent que la loi actuelle affecte de manière disproportionnée les personnes pauvres et vulnérables, telles que celles qui luttent contre la toxicomanie. L'Association des entreprises de transport allemandes (VDV) et l'Association allemande des villes et des municipalités s'opposent à la proposition, arguant que l'évasion de billets devrait rester une infraction pénale.

En Allemagne, l'évasion de billets est actuellement une infraction pénale selon la loi fédérale, punissable d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement maximale d'un an. La réclassification en infraction réglementaire aurait des implications pour les gouvernements locaux, car les autorités administratives plutôt que les procureurs publics et les tribunaux traiteraient les cas.

