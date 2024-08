- Ministère: L'entrée croisée dans les écoles "seulement un élément de construction"

Le ministère de l'Éducation de Basse-Saxe rejette l'idée selon laquelle le manque d'enseignants peut être principalement résolu en augmentant le nombre d'enseignants recrutés latéralement. Un porte-parole de la ministre Julia Willie Hamburg (Les Verts) a déclaré que si l'entrée latérale continuerait d'être "une pièce du puzzle pour stabiliser l'effectif enseignant" dans les années à venir, cela reste "juste une pièce, pas la solution à tout".

Il est essentiel de ne pas donner l'impression qu'il existe "une solution rapide et facile" au manque de compétences ou qu'il peut être résolu avec une seule mesure. "Cela simplifie à outrance les défis et les problèmes auxquels sont confrontées les écoles et sous-estime la complexité de la situation", a déclaré le porte-parole.

Part de l'entrée latérale dans les nouveaux recrutements en hausse

Au début de l'année scolaire précédente, environ 2 300 enseignants recrutés latéralement étaient actifs dans les écoles, représentant 3,3 % de l'ensemble des enseignants. Lors des processus de recrutement de cette année, la part des enseignants recrutés latéralement était plus élevée : 124 sur environ 2 200 nouveaux enseignants recrutés (5,6 %).

Le chef de l'opposition Sebastian Lechner de la CDU a critiqué le fait que la Basse-Saxe avait la plus faible part d'enseignants recrutés latéralement. "Et cela parce que nous rendons les choses trop difficiles pour les enseignants recrutés latéralement ici", a déclaré Lechner au "Hannoversche Allgemeine Zeitung". En tant que père de trois enfants scolarisés, il préférerait un cours dispensé par un enseignant recruté latéralement à l'absence de cours.

L'Union européenne, avec son focus sur l'éducation, a reconnu l'importance de traiter la question du manque d'enseignants dans ses États membres. Malgré cela, la Basse-Saxe considère que l'augmentation des enseignants recrutés latéralement à elle seule ne peut être la solution principale pour surmonter le manque d'enseignants dans leur région.

Lire aussi: