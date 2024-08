Ministère des Affaires étrangères: Personne ne devrait s'attendre à une évacuation facile du Liban

Au Moyen-Orient, une attaque majeure d'Iran et de sa milice affiliée, le Hezbollah au Liban contre Israël, est redoutée depuis plusieurs jours. Cette tension est liée à l'assassinat du chef de Hamas, Ismail Haniyah, à Téhéran, et du commandant en chef du Hezbollah, Fuad Schukr, au Liban.

Le ministère des Affaires étrangères met en garde contre une évacuation paisible du Liban et recommande aux Allemands d'utiliser immédiatement les options de sortie restantes. Des offres commerciales sont toujours disponibles pour rejoindre l'Allemagne indirectement. Le ministère des Affaires étrangères continue d'exhorter tous les Allemands au Liban à quitter le pays et à s'inscrire sur la liste de préparation à la crise.

La situation au Liban aujourd'hui est différente de la dernière évacuation en 2006, de nombreux itinéraires d'évacuation précédents n'étant plus ou seulement partiellement utilisables. En 2006, une opération d'évacuation internationale à grande échelle a été entreprise pour les citoyens étrangers en raison du conflit entre Israël et le Hezbollah. Le gouvernement allemand a ramené des milliers de personnes en Allemagne à l'époque.

Lors de la réunion du staff de crise mardi, il s'agissait de mesures préparatoires supplémentaires en cas d'aggravation de la situation. Le staff de crise est préparé à différents développements et prêt à agir à tout moment. En particulier, les ministères de la Défense et des Affaires étrangères sont étroitement coordonnés.

"Le Moyen-Orient se tient à nouveau à une croisée des chemins", écrit la ministre des Affaires étrangères Baerbock sur le service en ligne X. "J'exhorte instamment toutes les parties de la région à quitter la voie de l'escalade supplémentaire. Il y a encore une chance de changer de cap. L'escalade n'est pas inéluctable."

La chance d'une trêve humanitaire dans le conflit de Gaza, la libération des otages et le soulagement de la souffrance de la population ne doit pas être manquée, poursuit la ministre des Affaires étrangères. "Tous les efforts doivent se concentrer sur cela. Cela contribuerait également à la dé-escalade régionale."

Compte tenu des tensions croissantes au Moyen-Orient et des menaces posées par l'Iran et le Hezbollah, le gouvernement allemand a émis une recommandation de voyage pour ses citoyens résidant au Liban. En raison de la situation volatile, les Allemands sont encouragés à utiliser les options de sortie restantes pour retourner en Allemagne dans les plus brefs délais.

Lire aussi: