- Ministère de l'Intérieur: trafic important le week-end

Alerte circulation : de nombreux voyageurs et day-trippers sont attendus sur les routes ce week-end, ce qui pourrait entraîner des congestions en raison de travaux routiers, selon le ministère de l'Intérieur. Plusieurs autoroutes sont à risque de bouchons, notamment l'A5 de Francfort à Bâle, l'A6 de Mannheim à Nuremberg et l'A7 de Wurtzbourg à Füssen. Les A8, A81 et B31 sont également concernées.

Le beau temps annoncé pourrait également inciter de nombreuses personnes à sortir : le Service météorologique allemand (DWD) prévoit un week-end ensoleillé et chaud, avec des températures pouvant atteindre jusqu'à 34°C le dimanche.

Le ministère de l'Intérieur recommande aux conducteurs d'éviter ces autoroutes congestionnées si possible, car la Commission de gestion de la circulation prépare des itinéraires de contournement pour minimiser les retards. Pour assurer des déplacements sûrs pendant cette période chargée, il est recommandé de respecter les conseils de la Commission et de prévoir un temps de trajet supplémentaire.

