- Ministère: Aucune réduction de l'allocation des citoyens

Une réduction de l' allocation citoyenne n'est pas possible compte tenu de la situation légale actuelle. Le ministère fédéral des Affaires sociales a souligné ce point. Le maintien des niveaux de besoins standard est effectué conformément aux dispositions légales, a déclaré un porte-parole à Berlin.

Le chef de groupe parlementaire FDP Christian Dürr avait proposé une réduction. Le bénéfice est actuellement "de 14 à 20 euros par mois trop élevé", a-t-il déclaré à "Bild", justifiant cela par le fait que l'inflation avait été estimée plus élevée qu'elle ne l'avait effectivement été.

Ministère : Pas d'augmentation, mais pas de réduction non plus

Les montants de l'allocation citoyenne sont ajustés annuellement en fonction de l'évolution générale des prix et des salaires dans le pays, et tiennent également compte des développements actuels de certains prix, tels que les denrées alimentaires ou les vêtements. Les calculs pour ce que l'on appelle la continuation sont effectués dans les mois à venir. L'ajustement de l'allocation citoyenne est ensuite mis en œuvre au début de chaque année par réglementation.

Dans le cadre de cette réglementation, il n'y a pas de marge de manœuvre pour la prise de décision concernant les contributions résultantes, a déclaré le porte-parole du ministère. "Dans ce cas, si les contributions résultantes sont inférieures aux besoins standard actuels, les contributions seront maintenues au niveau actuel grâce à une réglementation de protection juridique." Par conséquent, une réduction n'est pas possible. Selon les déclarations précédentes, il n'y aura pas non plus d'augmentation supplémentaire de l'allocation citoyenne pour l'année à venir, mais une augmentation nulle.

La proposition de la FDP pour une nouvelle réglementation a peu de chances d'être mise en œuvre. Après les sociaux-démocrates, les Verts ont également rejeté cette idée.

