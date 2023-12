Mini-série Instagram exclusive : Voyage dans le futur avec le réalisateur Danny Sangra

Pour lancer un programme de commandes d'artistes originaux, CNN Style a envoyé le réalisateur londonien Danny Sangra dans la journée de demain.

C'est le début de nombreux projets créatifs à venir, car nous visons à soutenir et à mettre en lumière le travail de nos artistes et fabricants préférés dans le monde entier.

Dans cette courte série de vidéos fictives - créée exclusivement pour CNN et présentée en avant-première sur le fil Instagram de CNN Style - Sangra imagine de manière ludique des entretiens de 15 secondes avec des personnages vivant dans les années 2125, 3226, 5265, 7510 et 100005.

Premier épisode : Téléportation en l'an 2125

Deuxième épisode : Les robots parlants en l'an 3226

Troisième épisode : Retour aux sources en l'an 5265

Épisode quatre : Vivre éternellement en l'an 7510

Cinquième épisode : Boules de gaz et poussières d'étoiles en l'an 100005

Danny Sangra : De retour du futur

Danny Sangra a commencé à dessiner dès l'enfance pour échapper à l'ennui des nombreuses heures passées dans le salon de coiffure de sa mère. Des années plus tard, ses illustrations rappellent encore doucement les gribouillis de l'enfance.

Le dessin n'était qu'un début pour ce polymathe créatif. Au cours des dernières années, Sangra a prouvé à chaque nouveau projet qu'il était tout à fait capable de passer d'un média à l'autre.

L'illustrateur, photographe et désormais réalisateur, signé par Academy +, a créé des clips musicaux et des films de mode pour Lianne La Havas, Mercedes Benz, Louis Vuitton et, plus récemment, British Vogue, mais on le retrouve souvent sur des plateaux de tournage à faible budget et de faible qualité, où il dirige ses amis acteurs dans des vidéos fictives réalisées pour l'internet. Son dernier projet est un long métrage (son premier) intitulé Goldbricks in Bloom .

Les films de Sangra sont faciles à repérer : ils sont généralement empreints d'un humour maladroit ou noir. Il a réussi à se constituer un public de fidèles qui remettent souvent en question l'utilisation des dialogues dans les courts métrages de fiction.

Depuis combien de temps travaillez-vous dans le domaine de la vidéo en ligne ?

Je n'ai jamais fait de vidéos avant l'internet, donc je pense que je travaille dans la vidéo en ligne depuis que je fais des vidéos. Cela fait donc 5 ans.

Quel a été votre projet le plus difficile ?

J'ai réalisé un long métrage l'année dernière (Goldbricks in Bloom) que je suis en train de terminer. Nous avons dû tourner un scénario de 110 pages en 12 jours, avec un budget limité et une équipe de sept personnes.

Comment avez-vous trouvé le ton de votre voix et le style de votre vidéo ?

Je fais beaucoup de travaux personnels, où je peux faire ce que je veux. Cela me permet de tester des choses sans que personne ne regarde par-dessus mon épaule.

Je commence par regarder ce que j'ai à ma disposition et j'essaie d'en faire quelque chose. La plupart du temps, il s'agit de simples essais et erreurs. Si je fais une erreur, je l'assume. Je viens du monde de la peinture, donc quand quelque chose ne fonctionne pas, je continue à travailler dessus jusqu'à ce que je le transforme en quelque chose que j'aime.

À quoi attribuez-vous l'essor de la vidéo courte en ligne ?

La facilité d'accès et le fait que les gens peuvent les regarder entre deux courriels.

Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet ?

J'ai aimé l'idée d'interviewer des gens dans le futur, même s'il est évident que nous ne sommes pas dans le futur. Avancer dans le temps, réfléchir à l'évolution de l'existence humaine, mais de manière tout à fait décontractée.

Ce n'est pas la première fois que vous créez des courts-métrages pour Instagram, pourquoi aimez-vous ce format ?

Mon travail personnel a tendance à comporter beaucoup de dialogues, c'est donc un défi de les faire tenir en 15 secondes. C'est beaucoup plus rapide, dépouillé et direct. J'aime l'humour avec lequel on peut jouer.

Quelle est la prochaine étape pour le monde de la vidéo en ligne ?

Je n'en sais rien, j'ai du mal à suivre ce qui se fait aujourd'hui.

Qui est votre étoile montante en ce moment ?

Un gamin qui vit dans une ville ennuyeuse au milieu de nulle part. Il est sur le point de développer une nouvelle perspective, un nouveau style ou une nouvelle voix qui va tout faire basculer dans une nouvelle direction. C'est lui que je guette.

