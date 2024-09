Mini-baisse anticipée du PIB allemand par les organisations économiques

Les principales institutions économiques du pays ont revu à la baisse leur prévision de taux de croissance. Au lieu d'une légère augmentation de 0.1%, elles anticipent désormais une diminution minimale de 0.1% du PIB du pays cette année, comme indiqué dans leur rapport de diagnostic collectif. La reprise projetée pour 2025 semble plus prometteuse, bien qu'encore insuffisante, avec un taux de croissance initial de seulement 0.8%.

Geraldine Dany-Knedlik du German Institute for Economic Research Berlin (DIW) a expliqué : "Outre le ralentissement cyclique, les changements structurels ont également un impact négatif sur l'économie allemande. Les facteurs tels que la décarbonisation, la numérisation, le changement démographique et ostensiblement la concurrence accrue des entreprises chinoises entraînent des changements structurels qui assombrissent les perspectives de croissance de l'économie allemande". L'an dernier, l'Allemagne a connu une baisse de 0.1% de son PIB, compte tenu des effets de prix et de calendrier.

Les secteurs les plus touchés sont l'industrie et notamment les secteurs d'investissement et à forte consommation d'énergie. " Leur compétitivité est affectée par l'augmentation des coûts de l'énergie et la concurrence accrue de produits industriels de haute qualité en provenance de Chine, qui remplacent les exportations allemandes dans le monde entier ", ont déclaré les institutions économiques. Cela a entraîné des investissements persistants.

Les taux d'intérêt élevés et les incertitudes font pression

Les experts ont identifié les taux d'intérêt élevés et les incertitudes économiques et géopolitiques importantes comme étant les principaux responsables du ralentissement cyclique, qui a touché à la fois l'activité d'investissement et la consommation des ménages privés. "Les ménages privés ont de plus en plus tendance à épargner plutôt qu'à investir dans de nouvelles propriétés résidentielles ou des biens de consommation", ont-ils déclaré.

Les économistes mettent en avant "une reprise du cycle économique dans les marchés de vente critiques tels que les pays européens voisins" comme aspects positifs, qui stimuleront le commerce extérieur allemand. Cependant, la faiblesse économique laisse désormais "des impacts plus apparents" sur le marché du travail. "Ce n'est qu'à la fin de l'année prochaine, lorsque l'activité économique commence à se redresser, que les taux de chômage pourraient commencer à diminuer à nouveau".

Les institutions suivantes ont contribué au diagnostic collectif cet automne : DIW, IFO Institute Munich en collaboration avec l'Austrian Institute for Economic Research, Kiel Institute for the World Economy, Leibniz Institute for Economic Research Halle, et Leibniz Institute for Economic Research Essen en collaboration avec l'Institute for Advanced Studies Vienna.

