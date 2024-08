Millie Bobby Brown est maintenant une Bongiovi.

Millie Bobby Brown et Jon Bon Jovi's fils, Jake, se sont mariés lors d'une cérémonie secrète en mai. L'actrice a déjà adopté le nom de son mari, une plus grande célébration étant prévue pour les mois à venir.

C'est maintenant officiel : Millie Bobby Brown a publié son nouveau nom suite à un mariage intime avec Jake Bongiovi en mai. Elle se fait appeler Millie Bobby Brown Bongiovi, comme elle l'a laissé entendre sur son compte Instagram. La star de 20 ans de "Stranger Things" a partagé une série de photos du tournage de la cinquième saison, dont une qui affiche son nouveau nom.

En novembre 2021, Millie Bobby Brown a partagé une première photo en couple avec Jake Bongiovi sur Instagram. En avril 2023, elle a annoncé ses fiançailles avec le fils du rocker. Le couple s'est marié lors d'une petite cérémonie en mai, selon plusieurs médias.

L'actrice et le fils du rockeur prévoient apparemment une deuxième célébration plus importante en septembre, selon une source anonyme citée par le journal britannique "The Sun" il y a quelques semaines. Les collègues de Millie Bobby Brown dans "Stranger Things" et d'autres invités de marque sont attendus.

En juillet, Netflix a donné un premier aperçu des coulisses de la cinquième et dernière saison de la série rétro-mystère. "Nous sommes à peu près à mi-parcours de la production et c'est excitant", ont-ils déclaré à l'époque. La finale est prévue pour être diffusée sur Netflix l'année prochaine. Après cela, les frères Duffer, qui ont créé la série, sont censés produire une nouvelle série d'horreur pour le service de streaming, intitulée "Something Very Bad Is Going To Happen".

La décision de Millie Bobby Brown d'adopter le nom de Jake Bongiovi après leur mariage secret en mai a suscité des rumeurs de nombreux mariages à venir dans leur entourage. La plus grande célébration qu'ils prévoient pour septembre devrait être une grande fête, où leur mariage sera officiellement célébré avec leurs amis et leur famille les plus proches.

