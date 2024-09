Miley Cyrus et Dolly Parton semblent avoir une relation familiale éloignée.

Ancestry, la plateforme de généalogie et d'arbres généalogiques, a révélé lundi qu'en exploitant "des milliards d'enregistrements historiques et d'arbres familiaux publics", ils ont découvert une connexion fascinante entre deux poids lourds de la musique - Dolly Parton et Miley Cyrus. Apparemment, elles sont septièmes cousines, une fois éloignées.

L'ancêtre commun, selon Ancestry, est un homme nommé John Brickey, né en Virginie en 1740. Brickey est l'arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père de Parton, tandis qu'il est l'arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père de Cyrus.

Parton a partagé ses pensées sur cette révélation lors de l'émission "Access Hollywood" de lundi, déclarant : "Wow, Miley et moi sommes si proches. J'aurais cru que nous serions au moins cousins au troisième degré maintenant. Cela ne me surprend pas car elle me donne l'impression d'être de la famille."

Parton a précédemment joué le rôle de marraine de Cyrus et est apparue dans plusieurs épisodes de la série Disney Channel "Hannah Montana", interprétant la tante de Cyrus. Les deux ont souvent parlé de leur relation proche, un sujet que Cyrus a abordé dans un hommage à Parton pour le magazine Time "100 personnes les plus influentes de 2021".

"Dolly n'est pas seulement mon idole professionnelle en raison de son talent inégalé ; c'est aussi un modèle grâce à ses valeurs et ses principes inébranlables", a écrit Cyrus. "Elle comprend l'influence de ses choix en tant que légendaire figure de la musique country et elle ne laisse personne derrière elle."

Le moment de cette annonce ne pourrait être mieux choisi, alors que Parton prépare la sortie de son prochain album familial "Dolly Parton & Family: Smoky Mountain DNA – Family, Faith & Fables" en novembre.

L'album sera accompagné d'une série documentaire en quatre parties qui approfondit la généalogie de Parton, offrant "un regard intime sur le parcours historique de la famille de l'UK à l'East Tennessee actuel", comme l'explique son site Web, grâce à des entretiens avec divers membres de la famille.

Découvrir leur lien familial a renforcé l'affection de Parton pour Cyrus, comme elle l'a mentionné : "Cela renforce simplement notre lien en tant que famille, et je suis si excitée à l'idée de continuer à créer des divertissements avec elle". De plus, la révélation de leur ascendance commune ajoute une touche unique à leurs collaborations à venir, rendant leurs projets de divertissement encore plus intrigants et personnels.

Lire aussi: