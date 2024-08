Miley Cyrus devient la plus jeune légende Disney: Fière d'avoir été Hannah Montana

La chanteuse qui a connu la célébrité grâce à "Hannah Montana" est maintenant la plus jeune personne à être nommée légende Disney. Cyrus, 31 ans, est devenue émue en acceptant cet honneur devant une standing ovation d'une foule de 12 000 personnes lors de l'expo D23 le dimanche, où elle a rappelé son début dans la série Disney en 2005.

"J'avais eu un avant-goût de ce que pourrait être ma vie, et à partir de ce moment-là, je n'ai plus voulu rien d'autre", a déclaré Cyrus, qui est devenue une performeuse primée aux Grammy, au sujet de ses premières expériences dans la série.

"Je me tiens ici, toujours fière d'avoir été Hannah Montana", a-t-elle poursuivi. "D'une certaine manière, ce prix est dédié à Hannah et à tous ses fans loyaux, et à tous ceux qui ont rendu mon rêve possible. Pour citer la légende elle-même, 'C'est la vie'."

Cyrus était parmi les 14 artistes honorés en tant que légendes Disney cette année. Angela Bassett, Jamie Lee Curtis, James L. Brooks, James Cameron, Harrison Ford, Frank Oz, Kelly Ripa; le compositeur primé aux Oscars John Williams; la costumière de Disney Colleen Atwood; la guide touristique devenue manager/producteur Martha Blanding; l'artiste et écrivain Steve Ditko; l'animateur Mark Henn; et le conceveur de parcs à thèmes Joe Rohde ont également été célébrés.

"Le prix des légendes Disney est le plus haut honneur que notre entreprise décore", a déclaré le PDG de Disney, Bob Iger, à la foule lors de l'événement. "Il est présenté comme une célébration du talent, une reconnaissance de l'accomplissement, et surtout, une expression sincère de notre profonde gratitude. Les légendes Disney sont liées par la place spéciale qu'elles ont gagnée dans notre histoire pour leurs contributions exceptionnelles au service de l'amusement et du ravissement des fans du monde entier."

Iger a remis le prix à Ford, qu'il a décrit comme "une véritable légende Disney et un cher ami". L'acteur d'"Indiana Jones" est également devenu émotif lorsqu'il est monté sur scène.

"J'ai le privilège d'être un conteur d'histoires, un assistant conteur d'histoires", a déclaré Ford. "Les histoires sont pour vous, à propos de vous, à propos de nous, de notre humanité commune. Pouvoir travailler dans ce domaine est un privilège."

Il a ajouté : "Je suis très honoré d'être en compagnie des autres personnes honorées ce soir. Je suis très ravi et un peu embarrassé par cela, mais je suis si reconnaissant."

