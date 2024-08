- Milan, l'équipe de football italienne, vise un autre triomphe lors de ses prochains matchs en Allemagne.

Jonathan Milan, as de la course cycliste, a remporté une autre victoire lors de la 39e édition du Tour d'Allemagne. Sa victoire s'est poursuivie après sa performance remarquable lors du prologue de la veille, le jeune Italien de 23 ans ayant également remporté la première étape. En démontrant ses talents en sprint, Milan a facilement remporté le sprint massif sur le parcours de 176,3 kilomètres entre Schweinfurt et Heilbronn, devançant son coéquipier danois Mads Pedersen et le coureur local Max Kanter.

Milan a réussi à conserver le maillot de leader, témoignant ainsi de sa domination générale. Pendant ce temps, son coéquipier Pedersen, ancien champion du monde, a remporté la deuxième place.

Le Tour d'Allemagne de vendredi présentera un parcours similaire à celui de la veille, avec une distance de 174,6 kilomètres entre Heilbronn et Schwäbisch Gmünd. Le Tour d'Allemagne se terminera dimanche à Saarbrücken.

