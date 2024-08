- Mike Lyngh, surnommé "Bayésien", soulignait subtilement d'où venait sa prospérité financière.

Le plus grand des yachts dans le monde porte souvent des noms tels que "Al Said", "Prince Abdulaziz" ou "Dilbar", servant souvent de témoignages à leurs propriétaires, partenaires ou descendants, gravés sur le plastique blanc des navires. Le "Bayesian", un yacht luxueux appartenant au milliardaire britannique Mike Lynch, fait exception à cette règle.

Lynch a acquis le navire en 2014, lorsqu'il était connu sous le nom de "Salute". Le magnat du logiciel, autrefois qualifié de "Bill Gates britannique" par les médias britanniques, a acquis le superyacht de 56 mètres via une société basée sur l'île de Man, propriété de son épouse, Angela Bacares.

Lynch a cherché un nouveau départ avec le "Bayesian"

Le couple milliardaire a décidé de renommer le yacht avec un nom rappelant les origines de la fortune de Lynch : "Bayesian", inspiré d'un principe mathématique nommé d'après Thomas Bayes, un statisticien du 18ème siècle - et la base du succès de la société Autonomy, que le mathématicien Lynch a fondée en Angleterre en 1996.

La société de logiciels a été achetée par le géant de la tech HP en 2011 pour 11 milliards de dollars. Cependant, un an plus tard, HP a accusé Lynch de fraude ; le combat judiciaire a continué jusqu'à cet été. En juin, un tribunal américain a innocenté le milliardaire de toutes les charges. Après plus d'un an en détention à domicile, Lynch a finalement été autorisé à quitter les États-Unis, impatient de repartir de zéro.

La tragédie du "Bayesian" a entraîné six décès

Lynch souhaitait célébrer sa libération des contraintes légales sur le "Bayesian", entouré de ses proches collaborateurs. Initialement, l'entrepreneur avait envisagé de vendre le yacht de luxe, selon le "Daily Telegraph". Mais il a changé d'avis après son acquittement.

Le 19 août, le "Bayesian" a coulé après une forte tempête au large de la côte de Sicile. Lynch était le seul survivant découvert, avec sa fille Hannah de 18 ans et quatre autres passagers qui ont péri dans le naufrage.

