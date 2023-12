Mike Grier devient le premier directeur général noir de l'histoire de la LNH

Selon les Sharks, M. Grier, qui a passé presque toute sa vie autour du jeu en tant que joueur, puis en tant qu'entraîneur, recruteur et dirigeant, aura "l'autorité générale sur tous les aspects des opérations liées au hockey des Sharks".

Au cours de sa carrière de joueur de 14 saisons en LNH, où il a participé à plus de 1 000 matchs, Grier a joué pour les Sharks pendant trois ans. Il a été capitaine suppléant de l'équipe et a marqué 78 points (35 buts, 43 passes) au cours de sa carrière.

"Je suis extrêmement fier et reconnaissant d'avoir l'opportunité d'être le directeur général des Sharks de San Jose", a déclaré Grier dans un communiqué de presse.

"Avec mon équipe, je suis impatient de relever le défi de construire une équipe rapide, compétitive et travailleuse que les fans des Sharks aimeront regarder et dont ils seront fiers. L'une des choses dont je me souviens le mieux quand je jouais à San Jose, c'est l'avantage du terrain que nos supporters apportent par leur passion et leur énergie, faisant du SAP Center l'un des bâtiments les plus difficiles à jouer", a déclaré M. Grier.

Le management exécutif dans le sport professionnel est une affaire de famille.

Grier, 47 ans, est le frère cadet de Chris Grier, directeur général des Miami Dolphins. L'aîné des Grier travaille pour l'équipe de la NFL depuis plus de 20 ans et dirige les opérations footballistiques depuis 2016.

Leur père, Bobby, est depuis longtemps entraîneur, recruteur, dirigeant et conseiller au sein de la National Football League.

Source: edition.cnn.com