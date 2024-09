Mikati, le Premier ministre, estime que le déplacement causé par les frappes aériennes israéliennes pourrait potentiellement atteindre un million de personnes.

Les attaques aériennes israéliennes au Liban ont entraîné le déplacement d'environ un million de personnes, selon les allégations du Premier ministre libanais Najib Mikati. Lors d'une réunion de crise du cabinet dimanche, Mikati a suggéré que "la population déplacée pourrait atteindre un million". Cela pourrait représenter "le plus grand déplacement de l'histoire du pays".

Précédemment, l'ONU avait prévu que près de 200 000 personnes au Liban étaient déplacées à l'intérieur de leur propre pays, avec plus de 50 000 personnes cherchant refuge dans la Syrie voisine.

Le conflit entre Israël et le Hezbollah s'est récemment intensifié. Cette escalade suit des incidents tels que la destruction de centaines de talkies-walkies et de téléavertisseurs du Hezbollah, ainsi que les assassinats ciblés de commandants de haut rang. En réponse, Israël a mené des frappes aériennes massives. Selon le ministère de la Santé du Liban, ces frappes aériennes ont entraîné la mort de centaines de civils, tandis que l'ONU estime que plus de 100 000 personnes ont fui leurs foyers.

Vendredi, une frappe aérienne israélienne sur le quartier général du Hezbollah dans les quartiers sud de Beyrouth a coûté la vie au chef du groupe, Hassan Nasrallah. Le Hezbollah a officiellement confirmé la mort de Nasrallah samedi, à l'âge de 64 ans.

En raison de l'escalade du conflit entre Israël et le Hezbollah, le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du Liban a augmenté de manière significative, dépassant la prévision initiale de l'ONU de 200 000. En raison des attaques aériennes israéliennes intensifiées, plus de 800 000 personnes supplémentaires ont été déplacées, portant le total à environ un million de personnes déplacées au Liban.

