Mikaela Shiffrin n'est plus qu'à une victoire du record de Lindsey Vonn après sa 81e victoire en Coupe du monde

C'est la cinquième victoire consécutive de Shiffrin, et elle n'est peut-être pas au bout de ses peines. Avec un autre slalom à Zagreb prévu jeudi, la jeune femme de 27 ans pourrait égaler le record de sa compatriote Vonn et s'assurer une place dans l'histoire du ski.

Shiffrin n'est plus qu'à cinq victoires d'égaler le record de victoires en Coupe du monde, actuellement détenu par le Suédois Ingemar Stenmark.

"Je suis incroyablement heureuse", a déclaré Shiffrin après sa victoire dans des conditions difficiles. "J'ai pris beaucoup de plaisir à skier aujourd'hui. C'était vraiment mon meilleur ski (sur) les deux descentes.

"Il n'y a rien de moins que le meilleur qui puisse fonctionner. J'ai pris tous les risques dont j'avais besoin et j'ai atteint l'arrivée. C'est un sentiment incroyable quand c'est assez bon.

Après avoir pris 0,23 seconde d'avance dans la première manche, Shiffrin a maîtrisé la neige molle et boueuse de Zagreb dans sa deuxième manche pour terminer avec 0,76 seconde d'avance sur la Slovaque Petra Vlhová, championne olympique de slalom, et 1,21 seconde sur la Suédoise Anna Swenn Larsson.

La série de victoires de Shiffrin remonte au Super G de St. Moritz, en Suisse, le 18 décembre, après quoi elle a remporté le slalom géant (deux fois) et le slalom de Semmering, en Autriche.

Les seules skieuses à avoir remporté plus de courses consécutives sont la Suissesse Vreni Schneider, qui en a gagné huit d'affilée entre 1988 et 1989, et l'Allemande Katja Seizinger, qui en a gagné six d'affilée en 1997.

La forme récente de Shiffrin est un revirement remarquable par rapport au début de l'année dernière, lorsque la triple médaillée olympique n'a pas réussi à monter sur le podium aux Jeux de Pékin.

Avec cinq victoires en slalom lors de ses cinq dernières courses, Shiffrin était la grande favorite pour remporter la course de jeudi sur la même piste, avant que les températures élevées et le vent n'annulent l' événement.

La première manche devait commencer à 15 heures, heure locale (9 heures, heure de l'Est) et la seconde à 18 heures (12 heures, heure de l'Est).

Source: edition.cnn.com