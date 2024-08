- Midyatli: Une opposition claire est nécessaire

Serpil Midyatli, présidente du groupe SPD dans le Schleswig-Holstein, accuse le gouvernement régional d'inactivité dans de nombreux domaines politiques. "Ce gouvernement ne s'attaque pas aux problèmes qui existent dans l'État", a-t-elle déclaré à l'agence dpa. Par conséquent, une ligne d'opposition plus ferme est nécessaire. "Je suis convaincue que les gens veulent nous voir lutter." Le but du socialisme est de faciliter la vie des gens. "Alors nous devons nous attaquer à ceux qui ne veulent pas faire ça."

Le gouvernement régional a régulièrement reporté la responsabilité à Berlin ou refilé les problèmes aux municipalités. Un exemple est la réduction des fonds de développement urbain de plusieurs millions d'euros par an. "Nous disons, ça ne va pas. Ça ne peut pas arriver, surtout maintenant que nos centres-villes se détériorent et que nous avons besoin de plus de logements abordables." Le gouvernement régional ne peut pas simplement dire que les municipalités doivent trouver l'argent elles-mêmes.

Plus de 15 600 places en garderie manquent dans l'État, selon la présidente du groupe. "Ça ne va pas." Il y a aussi des problèmes avec la revendication de la garde d'enfants à temps plein dans les écoles d'ici 2026. Les écoles ont besoin de rénovations. Midyatli accuse le gouvernement régional d'avoir simplement colmaté les problèmes avec de l'argent ces dernières années. "Maintenant, nous avons besoin de réponses. Et si le gouvernement régional ne les fournit pas, c'est mon rôle en tant qu'opposition de le faire."

Pendant la crise du corona, nous avons dû rester ensemble. Nous avons alors reçu de nombreux programmes d'aide et de l'argent de Berlin. Même maintenant, l'opposition au Parlement régional a fait une offre avec le Pacte pour les Investissements du Schleswig-Holstein. "Le Ministre-Président l'a rejetée", a critiqué Midyatli.

