Microsoft s'en prend à Delta: votre ancienne technologie a causé le krach du service

Microsoft, CrowdStrike et Delta sont en guerre depuis que la compagnie aérienne a embauché un avocat de haut niveau pour demander une indemnisation à Microsoft et à CrowdStrike.

Le PDG de Delta, Ed Bastian, a critiqué CrowdStrike lors d'une interview sur CNBC la semaine dernière et a déclaré que les problèmes informatiques avaient coûté 500 millions de dollars à Delta. Une mise à jour défectueuse du logiciel de CrowdStrike a provoqué des pannes informatiques généralisées chez Delta et dans des centaines d'autres entreprises à travers le monde le 19 juillet.

CrowdStrike a répliqué dimanche en déclarant que la compagnie aérienne avait refusé les offres d'aide pour résoudre plus rapidement la panne.

Le mardi, Microsoft est intervenu. Dans une lettre de l'avocat Mark Cheffo, la société technologique a déclaré que même si son logiciel n'avait pas causé la panne, elle avait immédiatement proposé son aide à Delta gratuitement. Les employés de Microsoft ont demandé à Delta chaque jour du 19 au 23 juillet s'ils avaient besoin d'aide, selon la lettre.

"Le matin du 22 juillet, un employé de Microsoft, conscient que Delta avait plus de difficultés à se remettre sur pied que toute autre compagnie aérienne, a envoyé un message à un employé de Delta en disant : 'Je passe juste pour voir si tout va bien et sans pression pour répondre, mais si vous pouvez penser à quoi que ce soit que votre équipe Microsoft peut vous aider à faire aujourd'hui, n'hésitez pas à le dire.'"

La lettre poursuit. "L'employé de Delta a répondu en disant : 'Tout va bien. Cool, je vous tiendrai au courant et merci.'"

Mais pendant ce temps, les problèmes informatiques de Delta ont mis hors service son système de suivi des équipages pendant une grande partie de la semaine, empêchant la société de trouver les pilotes et les stewards dont elle avait besoin pour faire voler ses avions. Alors que les autres compagnies aériennes ont rapidement repris leurs opérations normales après la panne de CrowdStrike, Delta a été contrainte d'annuler environ 30 % de son programme sur ces cinq jours, laissant environ 500 000 passagers bloqués. Il a fallu de nombreux jours pour réacheminer les passagers touchés sur d'autres vols et leur rendre leurs bagages enregistrés.

Le 24 juillet, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a également envoyé un e-mail à Bastian, selon la lettre.

"Il apparaît rapidement que Delta a probablement refusé l'aide de Microsoft parce que le système informatique qu'elle avait le plus de mal à restaurer - son système de suivi et de planification des équipages - était entretenu par d'autres fournisseurs de technologie, tels qu'IBM, car il fonctionne sur leurs systèmes et non sur Microsoft Windows ou Azure", a déclaré la lettre.

Microsoft a déclaré qu'une revue préliminaire suggérait que Delta n'avait pas "modernisé son infrastructure informatique", alors que ses concurrents l'avaient fait.

"Delta a une longue histoire d'investissements dans la sécurité, la fiabilité et le service élevé pour nos clients et nos employés. Depuis 2016, Delta a investi des milliards de dollars en dépenses de capital informatique, en plus des milliards dépensés chaque année en coûts de fonctionnement informatique", a déclaré un porte-parole de Delta.

Qui est responsable des difficultés de voyage ?

Le semaine dernière, Bastian a affirmé que CrowdStrike n'était nowhere to be found pendant la crise.

"Ils n'ont rien proposé. Des conseils de consultation gratuits pour nous aider", a déclaré le PDG de Delta dans une interview sur CNBC.

"Si vous avez un accès prioritaire au système Delta en matière de technologie, vous devez tester ce truc", a déclaré Bastian. "Vous ne pouvez pas entrer dans une opération critique 24/7 et nous dire que nous avons un bogue. Ça ne marche pas."

Une personne familiarisée avec ses actions a confirmé à CNN que Delta avait embauché le cabinet d'avocats de David Boies, un avocat de haut niveau, pour obtenir une indemnisation de Microsoft et de CrowdStrike.

"We have no choice", a déclaré Bastian à CNBC. "Nous devons protéger nos actionnaires, nos clients et nos employés contre les dommages, pas seulement les coûts, mais aussi les dommages à la réputation."

Le lundi, le conseiller juridique de CrowdStrike a envoyé une lettre au conseiller juridique de Delta, déclarant qu'il était "très déçu par la suggestion de Delta selon laquelle CrowdStrike avait agi de manière inappropriée et rejette fermement toute allégation de négligence grave ou de conduite volontaire fautive".

Comme Microsoft, le PDG de CrowdStrike, George Kurtz, a personnellement proposé une aide sur place à Ed Bastian, le PDG de Delta, mais n'a reçu aucune réponse, selon la lettre, ajoutant que Delta a ensuite déclaré à CrowdStrike que

