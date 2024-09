Microsoft rapporte une escalade des cyberattaques visant la campagne présidentielle de Kamala Harris, utilisant un contenu vidéo trompeur.

L'un des vidéos bidon, selon Microsoft, a été largement visionnée, Microsoft affirmant qu'elle avait été regardée des millions de fois. Cette vidéo prétendait montrer des partisans de Harris attaquant un participant à un meeting de Donald Trump. Une autre vidéo diffusait de fausses informations, affirmant que Harris avait causé la paralysie d'une jeune fille dans un accident de la route en 2011. Cette histoire démentie a été promue par des opérateurs russes via un site de médias locaux de San Francisco de manière frauduleuse, selon les chercheurs de Microsoft.

À l'heure de mardi après-midi, les deux vidéos étaient toujours disponibles sur X, l'une ayant recueilli seule 1,5 million de vues. CNN a contacté la plateforme de médias sociaux pour obtenir un commentaire.

Le rapport sert de preuve supplémentaire des tentatives croissantes de trolls et d'opérateurs numériques liés au Kremlin pour saboter la campagne de Harris, quelques semaines avant l'élection. Les agences de renseignement américaines avaient prédit en juillet que la Russie exploiterait clandestinement les médias sociaux pour influencer l'opinion publique et affaiblir le soutien à l'Ukraine dans les districts électoraux cruciaux.

Les préférences de la Russie dans la course présidentielle sont restées les mêmes depuis 2020 et 2016, lorsque Moscou a engagé une variété d'opérations d'influence pour discréditer Biden et Clinton, selon le Bureau du directeur du renseignement national.

CNN a demandé des réponses au rapport de Microsoft à la campagne Harris-Walz et à l'ambassade de Russie à Washington, DC.

Les Russes “avaient du mal à passer” à l'attaque de Harris

Initialement, après le retrait de Biden de la course présidentielle en juillet, les opérations d'influence russe ont eu des difficultés à passer à de nouveaux cibles, selon Microsoft. Cependant, de fin août à début septembre, les vidéos attaquant Harris et ses partisans ont fait surface.

Le changement de cible sur la campagne Harris-Walz représente un mouvement calculé des acteurs russes cherchant à tirer parti de toute faiblesse perçue chez les nouveaux candidats, a expliqué Clint Watts, directeur général du Microsoft Threat Analysis Center, dans un billet de blog.

Les recherches ont été publiées à un moment où les actions du gouvernement américain pour limiter les efforts de désinformation russe visant à façonner les vues des électeurs américains pendant les dernières étapes de la campagne se sont intensifiées.

Le département d'État a déclassifié la semaine dernière des informations suggérant que le média d'État russe RT est devenu un composant pleinement intégré des opérations de renseignement mondial de la Russie, y compris celles visant à influencer les élections.

Cela a été suivi d'un acte d'accusation déposé par le département de la Justice contre deux employés de RT, accusés d'avoir transféré presque 10 millions de dollars à une société américaine, identifiée par CNN comme Tenet Media, pour créer et amplifier le contenu qui alignait sur les intérêts russes.

Le géant des médias sociaux Meta a annoncé lundi une interdiction de RT, invoquant ses activités d'ingérence étrangère.

Téhéran a également été une force active dans la tentative de façonner la campagne présidentielle américaine, selon les officiels du renseignement américain.

Téhéran a engagé des activités de médias sociaux clandestines pour affaiblir la campagne de Trump, affirment les officiels américains. De plus, des hackers gouvernementaux iraniens ont ciblé la campagne Trump avec un piratage et une fuite de documents internes de la campagne vers les médias américains, selon un communiqué du FBI et d'autres agences.

Les tentatives croissantes des acteurs russes pour saboter la campagne de Kamala Harris, telles que révélées dans le rapport Microsoft, soulignent la préoccupation plus large concernant l'ingérence étrangère en politique. Cette ingérence comprend la diffusion d'informations fausses, telles que les vidéos bidon sur Harris, visant à manipuler l'opinion publique.

