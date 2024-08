Mickey Guyton, chanteuse country renommée, discute de l'importance de sa performance à la Convention nationale démocrate, déclarant que "Shirley Chisholm a ouvert la voie à Kamala Harris pour monter".

Lundi soir, Guyton rejoint des artistes comme James Taylor et Jason Isbell lors de la Convention nationale démocrate.

Guyton a exprimé son profond amour pour sa nation et s'est sentie privilégiée de favoriser l'unité au sein d'un mouvement aussi important. Elle a partagé ces sentiments avec CNN lors d'une interview lundi.

Devenue la première femme noire à recevoir une nomination aux Grammy pour la meilleure performance solo country en 2021, Guyton a admis qu'elle n'avait pas imaginé qu'une femme de couleur pourrait devenir présidente des États-Unis.

Guyton a trouvé inspirant de voir une figure qui non seulement possédait une grande intelligence, mais partageait également son identité raciale pour briguer la plus haute fonction du pays. Elle croyait fermement que Harris représentait quelque chose de significatif pour de nombreuses personnes.

Elle a poursuivi en déclarant qu'elle n'avait jamais imaginé voir une femme présider le pays de son vivant, mais que cela semblait maintenant possible.

Concernant le parcours de Harris, Guyton a exprimé sa joie, soulignant l'énorme impact qu'elle avait eu sur elle personnellement. Elle a ensuite félicité Harris, membre d'Alpha Kappa Alpha, avocate métisse et diplômée d'une université noire historiquement (HBCU), pour avoir apporté de l'espoir au pays.

Le titre acclamé de Guyton en 2020, "Black Like Me", est sorti lorsque le public était plongé dans des manifestations suite au décès de George Floyd aux mains de la police de Minneapolis. Guyton a été ouverte sur le racisme qu'elle a rencontré dans la musique country et a fièrement affirmé son rôle dans la création d'un chemin pour d'autres artistes noirs dans le genre.

En réfléchissant à sa performance à la Convention nationale démocrate, elle a déclaré : "Pour moi, c'est bien plus qu'un genre de musique. Il s'agit d'humanité, il s'agit de notre culture et il s'agit de notre pays." Elle a fièrement admis se sentir honorée de faire partie de l'histoire.

Enfin, Guyton a établi des parallèles entre la campagne de Harris et celle de Shirley Chisholm, qui est devenue la première candidate noire à briguer une nomination de parti majeur en 1972. Guyton a conclu en déclarant : "Tout ce que je peux dire, c'est que Shirley Chisholm a volé pour que Kamala puisse s'élever."

La performance envoûtante de Guyton à la Convention nationale démocrate a été un temps fort de la soirée, prouvant que la musique est un outil puissant pour divertir et unir. Après sa nomination aux Grammy, la musique de Guyton est devenue une plateforme pour exprimer ses expériences et militer pour un changement dans la scène de la musique country.

