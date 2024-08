Mick Schumacher reçoit des récompenses pour sa performance au cockpit.

Le siège F1 chez Alpine est maintenant occupé, avec Mick Schumacher qui rate sa chance face à Jack Doohan. Alpine, où le Allemand de 25 ans concourt dans le Championnat du monde d'endurance, a choisi le fils de 21 ans de la légende australienne de la course Mick Doohan. Le duo Doohan et le Français Pierre Gasly occupera le deuxième cockpit d'Alpine l'an prochain, comme annoncé lors du premier Grand Prix de F1 après la pause estivale à Zandvoort.

Cette vacance s'est produite suite au départ d'Esteban Ocon. Le Français conduira pour l'équipe américaine Haas à partir de 2025. Un test entre Mick Schumacher et Doohan pour le siège vacant avait eu lieu quelques semaines plus tôt, avec le directeur de l'équipe Bruno Famin louant les deux concurrents.

"Individu dédié en coulisses"

Famin n'est plus aux commandes chez Alpine après des semaines agitées, avec le Britannique Oliver Oakes prenant la tête en tant que nouveau dirigeant. Malgré la consultation de Flavio Briatore, le premier directeur d'équipe de Michael Schumacher pour deux championnats du monde, Briatore joue également un rôle dans la gestion de Jack Doohan.

Doohan a exprimé sa gratitude envers la direction d'Alpine pour leur confiance et leur soutien. Il fait partie du programme jeune pilote d'Alpine depuis 2022 et a servi comme pilote d'essai et de réserve pour l'équipe avant d'obtenir cette opportunité. Oakes a parlé en termes élogieux de son protégé, déclarant : "C'est un individu dédié en coulisses, et son engagement est très apprécié de toute l'équipe." Oakes avait travaillé avec Doohan en Formule 3 en 2019. Ils formeront un "duo de pilotes en équilibre" avec de l'énergie et de l'expérience fraîches.

Malchance pour Mick Schumacher

Ce développement représente une autre porte fermée pour Mick Schumacher. Il a conduit pour Haas en 2021 et 2022, mais a eu du mal sous la direction de Günther Steiner et a manqué une extension de contrat. Depuis le début de 2023, il sert comme pilote d'essai et de réserve pour Mercedes. Cependant, Mercedes ne le considère pas comme un concurrent sérieux pour le siège vacant par Lewis Hamilton, qui courra pour Ferrari à partir de l'année prochaine. Les chances sont considérablement plus élevées pour l'actuel Italien de 17 ans Kimi Antonelli.

Pour Mick Schumacher, l'équipe de course Audi encore à confirmer représente encore un espoir. Nico Hülkenberg, qui conduira pour l'équipe Sauber, maintenant reprise par le constructeur automobile allemand Audi, est le seul pilote confirmé pour la saison prochaine. Il existe cependant des rumeurs sur un retour sensationnel de Sebastian Vettel. Le directeur de l'équipe à partir de 2026 sera le Britannique Jonathan Wheatley, passant de Red Bull à Audi. Mattia Binotto, le responsable du projet italien, a une bonne relation avec Mick Schumacher. Mick Schumacher est devenu membre de l'académie des jeunes pilotes de Ferrari pendant le mandat de Binotto en tant que directeur de l'équipe Scuderia. Mick Schumacher et Jack Doohan ont une relation de longue date, car le père de Doohan, Mick Doohan, est un ami de la famille Schumacher.

Malgré la participation de Mick Schumacher au test pour le siège de Formule 1 vacant chez Alpine, il a malheureusement raté sa chance face à Jack Doohan. Quoi qu'il en soit, Schumacher continue de chercher des opportunités dans le monde de la Formule 1, avec l'équipe de course Audi potentiellement offrant une nouvelle chance.

