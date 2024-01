Mick Schumacher fera ses débuts en F1 pour Ferrari à Bahreïn

Le fils du légendaire pilote Michael Schumacher - qui a remporté cinq de ses sept titres mondiaux dans les célèbres voitures rouges - a été engagé par la Ferrari Devlopment Academy (FDA) plus tôt cette année.

Il est également prévu qu'il effectue des essais pour Ferrari le 2 avril et pour Alfa Romeo (avec qui Ferrari a un partenariat) le 3 avril lors des premiers essais de la saison 2019.

"Je suis évidemment plus qu'excité et je voudrais remercier Ferrari de m'avoir donné cette opportunité", a déclaré le jeune Schumacher. "J'ai vraiment hâte de vivre ce qui sera, j'en suis sûr, une grande expérience.

Sebastian Vettel rejoindra Schumacher en tant qu'autre pilote de Ferrari pour le premier test de la saison. Le jeune pilote britannique Callum Ilott testera également la Formule 1 de Ferrari après le Grand Prix d'Espagne en mai.

"Nous croyons fermement en la valeur de la Ferrari Driver Academy, en tant que programme de formation de haut niveau pour les jeunes talents", a déclaré le directeur de l'équipe, Mattia Binotto.

"Nous sommes donc très heureux de pouvoir donner à Mick et Callum l'occasion de faire l'expérience de la conduite d'une voiture de Formule 1.

"Mick, qui a rejoint le FDA en janvier, et Callum, qui est avec nous depuis 2017, sont définitivement des pilotes en pleine ascension et je pense que piloter la SF90 dans un cadre officiel comme les essais de Bahreïn et de Barcelone peut être très utile à ce stade de leur carrière."

Schumacher, 20 ans, est le champion en titre de Formule 3 et devrait également faire ses débuts en Formule 2 ce week-end à Bahreïn.

