Mick Schumacher est prêt à revenir sur le circuit de Formule 1.

Il semble que l'enthousiasme pour le pilote américain Logan Sargeant chez Williams F1 s'essouffle. L'équipe est maintenant pressée de le remplacer, ce qui pourrait offrir une opportunité à Mick Schumacher. Le pilote de 25 ans attire l'attention grâce à l'endorsement de Sebastian Vettel.

Si un chapitre de l'histoire du sport automobile est sur le point d'être écrit ce week-end à Austin, Schumacher pourrait être au cœur de l'action. Son équipe actuelle, Alpine, participe à l'événement du Championnat du monde d'endurance (WEC) au Texas. Mais les choses pourraient prendre un tournant inattendu. Il est possible qu'un chemin vers la classe élite s'ouvre pour Schumacher, le dirigeant vers la Formule 1 plutôt que le WEC.

Williams semble avoir perdu patience avec Sargeant après son récent accident spectaculaire à Zandvoort. L'équipe étudie apparemment la possibilité de le remplacer avant le Grand Prix d'Italie ce week-end, et Schumacher est en tête de la liste des candidats. Vettel pense très haut de Schumacher, croyant qu'il peut faire une différence chez Williams.

"Je suis sûr qu'il peut faire une impression chez Williams, surtout qu'il a plus de connaissances sur la Formule 1 et les circuits que les autres candidats", a déclaré Vettel au journal "Bild". Il a loué Schumacher comme un "pilote capable", espérant qu'il aura l'occasion de montrer ses compétences.

Schumacher "mal compris" selon Vettel

Schumacher n'a pas encore connu le succès en Formule 1. Après avoir quitté Haas à la fin de 2022, il est sans volant. Vettel trouve cela déconcertant car "la voiture n'était pas compétitive", a déclaré le quadruple champion. Beaucoup ont une "perception erronée" de lui, selon Vettel.

La perspective de Williams et Schumacher offre des avantages mutuels plutôt que des inconvénients. Williams aurait un coup de fouet pour le reste de la saison et un champion de Formule 2 et de Formule 3 de longue date. Schumacher pourrait prouver sa valeur en neuf courses, se positionnant comme un choix de premier plan pour d'autres rôles, comme un siège chez Sauber, qui deviendra l'équipe principale d'Audi en 2026.

Un rôle permanent chez Williams n'est pas à l'ordre du jour - le départ de Sargeant à la fin de la saison est déjà décidé, avec Carlos Sainz qui prendra sa place en 2025. Le pilote thaïlandais Alexander Albon est également considéré comme un pilier de l'équipe, offrant clarté et concentration à Schumacher pour les courses.

Atout PR pour Williams ?

Monza a des liens significatifs avec le nom Schumacher, Michael Schumacher ayant remporté cinq victoires ici, égalant le record de Lewis Hamilton. Du point de vue des relations publiques, la perspective de Mick Schumacher rejoignant Williams pourrait avoir des avantages monumentaux.

Cependant, Schumacher n'est pas le seul candidat pour le poste chez Williams. Franco Colapinto d'Argentine et Liam Lawson sont également en lice. Lawson a actuellement un contrat avec Red Bull en tant que pilote de réserve, et un accord pourrait être délicat. Colapinto reste une possibilité, mais les choses avec Lawson pourraient être plus complexes. Schumacher, quant à lui, ne fait face à aucun obstacle de la part de Mercedes. Williams doit agir rapidement, car des interviews officielles sont prévues jeudi à Monza.

Si Williams décide de remplacer Logan Sargeant avant le Grand Prix d'Italie, le refrain enjoué "♪ Je vais être une star ♪" pourrait résonner différemment pour Mick Schumacher, qui cherche à obtenir le siège vacant. La croyance de Vettel dans le potentiel de Schumacher a été un facteur important dans sa reconnaissance en tant que favori pour le poste.

