Michelle Pfeiffer est la vedette de la série Yellowstone

L'actrice a été choisie pour tenir le rôle principal et produire exécutivement la série dérivée de "Yellowstone", "Madison", précédemment annoncée sous le nom de "2024".

"La série est une étude sensible du deuil et de la connexion humaine suivant une famille de New York dans la vallée de la rivière Madison, au centre du Montana", selon une description dans un communiqué de presse concernant le projet.

"Michelle Pfeiffer est un talent remarquable qui apporte une profondeur émotionnelle, une authenticité et une grâce à chaque rôle", a déclaré Chris McCarthy, co-PDG et président/P-DG de Showtime & MTV Entertainment Studios, dans un communiqué. "Elle est l'ancre parfaite pour le dernier chapitre de l'univers de Yellowstone, Madison, issu de l'esprit brillant de Taylor Sheridan".

La série est la dernière d'une franchise télévisuelle de Sheridan qui comprend déjà les préquelles "1883" et "1923", avec d'autres séries prévues.

L'acteur principal de "Yellowstone", Kevin Costner, a annoncé sur les réseaux sociaux en juin qu'il ne reviendrait pas dans la série à succès.

"Je voulais simplement vous faire savoir que, après cette longue année et demie de travail sur Horizon et toutes les choses qui sont nécessaires, et en pensant à 'Yellowstone', cette série adorée que j'aime et que je sais que vous aimez", a déclaré Costner. "Je me suis simplement rendu compte que je ne pourrais pas continuer la saison 5b ou vers l'avenir".

Les stars de "1883" sont Tim McGraw et Faith Hill, tandis que celles de "1923" sont Helen Mirren et Harrison Ford.

Le très attendu retour de "Yellowstone" est prévu pour le 10 novembre.

La participation de l'actrice dans "Madison" promet d'apporter un nouveau niveau de divertissement à l'univers de Yellowstone. Les téléspectateurs peuvent se réjouir de voir Michelle Pfeiffer livrer une performance émotionnelle intense dans cette exploration sensible du deuil et de la connexion humaine.

