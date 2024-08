- Michelle Pfeiffer est choisie pour "The Madison"

Des rumeurs circulent depuis un certain temps au sujet d'une suite prévue de "Yellowstone". La série, qui a jusqu'à présent mis en vedette la star hollywoodienne Kevin Costner (69) dans le rôle principal, se conclura avec la deuxième partie de la cinquième saison plus tard cette année. Le projet dérivé, qui était initialement connu sous le titre de travail "2024", prend maintenant forme. Selon le magazine américain de l'industrie "Variety", la légende du cinéma Michelle Pfeiffer (66) interprétera le rôle principal.

"Yellowstone" succédané "The Madison" arrive

Le titre de la nouvelle série, qui se déroule à l'époque actuelle et devrait chronologiquement continuer là où "Yellowstone" s'est arrêté, a également été révélé. Il s'appelle : "The Madison". Pfeiffer joue une New-Yorkaise qui déménage dans l'État rural du Montana avec sa famille. Ils s'installent dans la vallée de la rivière Madison au centre du Montana. Selon Paramount, qui est derrière la production, "The Madison" offre un regard honnête sur "le deuil et la connexion humaine".

Avec la confirmation officielle du casting de Pfeiffer et la révélation du titre de la série, il y a enfin des détails concrets sur le "successeur de Yellowstone". Il a été rapporté précédemment que Matthew McConaughey (54) pourrait tenir le rôle principal. Récemment, les noms de l'acteur vétéran Kurt Russell (73) et de "Suits" acteur Patrick J. Adams (42) ont également circulé pour la distribution de la série. Il reste à voir s'ils seront également officiellement confirmés dans les jours à venir.

La série néo-western "Yellowstone" était l'une des séries dramatiques les plus réussies de la télévision américaine ces dernières années. La production de Taylor Sheridan (54), un ancien acteur qui s'est depuis tourné vers l'écriture de scénarios, a déjà donné naissance à deux spin-offs. "1883" se déroule en l'an de son titre et suit un convoi de chariots de colons. Dans "1923", il est question d'une autre génération de la famille Dutton, qui dans les années 1920, entre autres, lutte contre le prohibition et la decline économique du pays.

