Michelle Obama réfléchit à qui va transmettre à Trump que la présidence est essentiellement un "rôle pour les individus d'origine africaine".

Tout au long de son discours, l'ex-première dame n'a pas mâché ses mots en discutant de Donald Trump et du danger perçu qu'il représente pour la nation et la démocratie.

Dans ses remarques les plus ouvertes et publiques à ce jour, Obama a abordé le racisme qu'elle et l'ancien président Obama ont affronté pendant leurs huit années à la Maison Blanche – des incidents souvent instigués par Trump, le champion de la théorie du complot « birther ».

"Pendant des années, Donald Trump a tout fait pour que les gens nous craignent", a-t-elle déclaré. "Sa vision étroite et confinée du monde l'a fait se sentir menacé par l'existence de deux individus ambitieux, hautement éduqués et réussis – qui ont également la particularité d'être Noirs."

Elle a ensuite posé une question : "Qui va lui dire que le poste qu'il brigue actuellement pourrait être l'un de ces 'emplois pour Noirs' ?"

Sa référence à une déclaration controversée de Trump lors d'un débat présidentiel de CNN a suscité des applaudissements chez les milliers de participants à la convention.

Plus tard, Obama a accusé Trump de se reposer sur le "même vieux truc", en doublant la mise sur des mensonges haineux, misogynes et racistes au lieu d'idées et de solutions authentiques qui pourraient améliorer la vie des gens.

Le stratège démocrate et commentateur politique de CNN Keith Boykin a perçu chez le public la ferveur – et parfois l'angoisse – d'Obama pendant qu'elle parlait au United Center.

"Je l'ai interprété comme une réflexion sur le fait que Donald Trump attaque constamment les personnes noires et les femmes noires", a déclaré Boykin, faisant référence à l'affirmation infondée de Trump lors de la réunion de l'Association nationale des journalistes noirs le mois dernier selon laquelle Harris "est devenue noire".

"Le sous-entendu était clair : il promeut le racisme et la division, et nous en avons assez. Il est comme un voyou de cour de récréation qui n'a jamais grandi, et elle est la mère de l'Amérique qui lui dit : 'Ce numéro est périmé.'"

Au cours de son discours, Obama a rendu hommage à sa mère décédée, Marian Robinson, et a établi des parallèles entre les leçons que tanto elle que Harris ont tirées de l'exemple de sa mère.

Obama a déclaré : "Nos deux mères partageaient la même foi dans le potentiel de ce pays."

Sans mentionner explicitement le nom de Trump, Obama a établi des parallèles entre Harris et le 45e président.

"Elle sait que la plupart d'entre nous aurons la latitude de faire des erreurs et de nous en remettre. Nous ne tirerons jamais profit de l'héritage de la richesse héritée", a déclaré Obama. "Si nous voyons une montagne devant nous, nous ne nous attendons pas à trouver un ascenseur pour nous emmener jusqu'en haut."

Alors que les réactions au discours d'Obama inondent les réseaux sociaux, de nombreuses personnes ont souligné son apparent éloignement de la rhétorique inspirante qu'elle a utilisée lorsqu'elle a forgé la phrase "When they go low, we go high" lors de la DNC 2016.

Au lieu de cela, huit ans plus tard, Obama a lancé un défi aux Américains qui luttent contre l'angoisse et l'incertitude entourant l'élection présidentielle de 2024 : "Agissez."

Latonya Reeves, déléguée du Minnesota, a déclaré à CNN's Kaitlin Collins qu'elle avait été inspirée par le discours d'Obama et avait applaudi si fort qu'elle avait perdu la voix.

"Nos ancêtres ont combattu pour que nous soyons ici. Nous ne pouvons pas nous permettre de rester sur le côté et de ne pas voter."

