Michelle Obama en bref

Date de naissance : 17 janvier 1964

Lieu de naissance : Chicago, Illinois

Nom de naissance : Michelle LaVaughn Robinson

Père : Fraser Robinson, ouvrier dans le domaine de la filtration de l'eau

Mère : Marian (Shields) Robinson Marian (Shields) Robinson

Mariage : Barack Obama (3 octobre 1992-aujourd'hui)

Enfants : Sasha, Malia

Formation : Université de Princeton, B.A., 1985 ; Université de Harvard, J.D., 1988

Religion : Chrétien

Autres faits

Diplômée en sociologie de l'Université de Princeton avec mention très bien.

Elle a rencontré Barack Obama lorsqu'elle a été désignée pour être son mentor chez Sidley & Austin, un cabinet d'avocats de Chicago.

Son père souffrait d'une sclérose en plaques et en est mort.

A remporté un Grammy Award.

Elle a été nominée pour un Primetime Emmy Award.

Chronologie

1988-1991 - Avocat associé au cabinet Sidley & Austin à Chicago.

1991-1992 - Assistante du maire de Chicago, Richard Daley.

1992-1993 - Commissaire adjoint à la planification et au développement.

1993-1996 - Directeur exécutif fondateur de Public Allies Chicago.

1996-2002 - Doyen associé des services aux étudiants de l'université de Chicago et directeur du centre de services communautaires de l'université.

2002-2005 - Directeur exécutif des affaires communautaires pour les hôpitaux de l'université de Chicago.

2005-2007 - Membre du conseil d'administration de Tree House Foods, un fournisseur de produits alimentaires pour les magasins Walmart.

2005-janvier 2009 - Vice-président des affaires communautaires et externes des hôpitaux de l'université de Chicago.

20 janvier 2009- Devient la première dame des États-Unis.

Avril 2009 - Publication de "Michelle Obama : In Her Own Words" est publié.

Février 2009 - Elle fait la couverture de mars du magazine Vogue.

9 février 2010 - Lance la campagne nationale "Let's Move !" pour réduire l'obésité infantile.

Avril 2011 - Lance la campagne nationale pour les anciens combattants, "Joining Forces", avec Jill Biden.

20 juin 2011 - Voyage d'une semaine en Afrique pour se concentrer sur le leadership des jeunes, l'éducation, la santé et le bien-être.

21 juin 2011 - Rend visite à l'ancien président de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela, à son domicile.

29 mai 2012 - "American Grown : The Story of the White House Kitchen Garden and Gardens Across America" est publié.

24 février 2013 - Remise de l'Oscar du meilleur film.

13 mars 2013 - Avec d'autres célébrités et hommes politiques de premier plan, les informations financières d'Obama sont piratées et mises en ligne. Les informations relatives à ses prêts étudiants et à son dossier de crédit sont publiées.

14 mars 2013 - Elle fait la couverture de l'édition d'avril de Vogue. C'est la deuxième fois qu'elle fait la couverture.

Mai 2014 - Lance la campagne nationale "Reach Higher", une initiative en faveur de l'enseignement supérieur.

Mars 2015 - Lance la campagne nationale "Let Girls Learn", qui met l'accent sur l'éducation des filles à l'échelle mondiale.

Juillet 2015 - Invitée à la rédaction du magazine "More". Mme Obama est la première rédactrice en chef invitée du magazine et la première première dame à éditer un numéro entier de "More".

10 novembre 2016 - Mme Obama invite la future première dame, Melania Trump, à prendre le thé et à visiter la résidence de la Maison-Blanche, a déclaré le secrétaire de presse Josh Earnest lors d'un point de presse à la Maison-Blanche.

11 novembre 2016 - Elle fait la couverture de l'édition de décembre de Vogue. C'est la troisième fois qu'elle apparaît en couverture.

13 janvier 2017 - Elle prononce son dernier discours à la Maison-Blanche, remerciant ses partisans et déclarant : "Être votre première dame a été le plus grand honneur de ma vie et j'espère vous avoir rendus fiers."

27 septembre 2017 - Remarques selon lesquelles "toute femme qui a voté contre Hillary Clinton a voté contre sa propre voix" lors d'une apparition à la conférence Inbound 2017 à Boston.

21 mai 2018 - Netflix annonce que les Obama ont signé un contrat de production pluriannuel dans lequel ils travailleront à la fois devant et derrière la caméra.

13 novembre 2018 - Publication des mémoires d'Obama, "Becoming", qui se hisse à la première place de la liste des meilleures ventes d'Amazon.

27 décembre 2018 - Elleest élue femme la plus admirée par les Américains cette année, détrônant Hillary Clinton pour la première fois en 17 ans, selon l'enquête annuelle de Gallup.

20 novembre 2019 - Elle est nommée pour le Grammy du meilleur album parlé pour la version audio de "Becoming".

30 décembre 2019 - Pour la deuxième année consécutive, un sondage Gallup désigne Mme Obama comme la femme la plus admirée par les Américains.

26 janvier 2020 - Remporte leGrammy du meilleur album parlé pour la version audio de "Becoming".

16 juillet 2020 - Elleannonce qu'elle lance "The Michelle Obama Podcast" sur Spotify.

10 mars 2021 - Dans une interview accordée au magazine People, Michelle Obama évoque avec franchise ses problèmes de dépression durant la pandémie de grippe aviaire et les défis de 2020. "La dépression est compréhensible dans ces circonstances, à cette époque", dit-elle dans l'interview. "Il n'est pas réaliste de penser que nous pouvons continuer à surmonter le choc, le traumatisme et les bouleversements que nous avons connus sans les ressentir de cette manière.

21 juin 2022 - Audible, le service de livres audio et de podcasts d'Amazon, annonce que la société de production de Barack et Michelle Obama, Higher Ground, a signé un contrat de production exclusif de plusieurs années avec Audible .

Source: edition.cnn.com