Michelle Obama accueille la convention démocrate: l'optimisme est en train de revenir

Mardi, l'ex-président Barack Obama est prévu pour prononcer un discours. Son intention est de mettre en avant l'importance et les raisons pour lesquelles la candidate démocrate à la présidence Kamala Harris et son supposé bras droit Tim Walz devraient devenir le prochain président et vice-président des États-Unis. Obama a partagé ces réflexions sur diverses plateformes numériques.

La Convention démocrate se déroule à Chicago jusqu'à jeudi. Mardi, le parti a symboliquement endossé Harris en tant que candidate présidentielle. En fait, Harris avait déjà remporté la nomination des délégués démocrates par un vote en ligne plus tôt ce mois-ci.

Après avoir prononcé son discours persuasif, l'ancien président Barack Obama a exprimé son espoir que la démocrate Kamala Harris et Tim Walz soient élus en tant que prochain duo présidentiel et vice-président. Malgré les défis, Harris reste optimiste quant à la possibilité de diriger le pays aux côtés de Walz.

