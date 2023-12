Michael Vaughan, ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre de cricket, innocenté pour avoir tenu des propos racistes à l'égard d'Azeem Rafiq

"Le panel n'est pas convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que ces mots ont été prononcés par MV (Michael Vaughan) au moment et dans les circonstances spécifiques alléguées", peut-on lire dans la décision du panel.

Vaughan, ainsi que le Yorkshire County Cricket Club (YCCC), l'ancien entraîneur Andrew Gale et cinq anciens joueurs du Yorkshire - Gary Ballance, Tim Bresnan, Matthew Hoggard, Richard Pyrah et John Blain - ont été accusés par le England and Wales Cricket Board (ECB), à la suite d'une enquête sur les allégations de racisme et de discrimination formulées par Rafiq en 2021.

Vaughan, qui a déjà été classé numéro 1 mondial des batteurs, a publié une déclaration sur Twitter : "Il a été à la fois difficile et bouleversant d'entendre parler des expériences douloureuses qu'Azeem a décrites au cours des trois dernières années.

"L'issue de cette procédure du CDC ne doit pas nous détourner du message essentiel selon lequel le racisme n'a pas sa place dans le jeu de cricket, ni dans la société en général.

Vaughan a écrit qu'il avait rencontré Rafiq et s'était excusé pour l'expérience négative qu'il avait eue avec le club, mais qu'il continuait à nier avoir fait des commentaires racistes.

"Je n'ai jamais voulu faire quoi que ce soit qui aille à l'encontre des efforts sincères déployés pour assainir le jeu de cricket. J'espère vraiment que les gens pourront comprendre pourquoi, à titre personnel, je ne pouvais pas accepter ou m'excuser pour quelque chose que je sais ne pas avoir fait".

Vaughan, 48 ans, a été accusé d'avoir fait des remarques racistes et des insultes à Rafiq, qui est d'origine pakistanaise, et à trois autres joueurs asiatiques avant un match du Yorkshire en 2009.

Le jury a examiné les preuves apportées par l'ECB, l'autorité de régulation du sport en Angleterre et au Pays de Galles, du 1er au 3 mars 2023, avec des conclusions finales le 7 mars.

La plupart des preuves entendues par le jury concernaient Vaughan, joueur du Yorkshire pendant 16 ans avant de prendre sa retraite en 2009, car il était le seul accusé à avoir participé à l'audience.

La commission a ajouté que ses conclusions "ne remettent nullement en cause les affirmations plus générales" de M. Rafiq, qui a fait part aux législateurs britanniques, en novembre 2021, de son expérience en matière d'abus raciaux dans l'un des plus grands clubs d'Angleterre.

Réagissant à la décision du CDC, M. Rafiq a tweeté : "Les charges retenues contre sept des huit accusés, y compris l'utilisation généralisée du mot "P", ont été confirmées par le CDC aujourd'hui. Cela vient s'ajouter aux autres rapports, groupes et enquêtes qui ont révélé que moi et d'autres personnes avons été victimes de harcèlement racial et d'intimidation à Yorkshire.

"Le problème n'a jamais concerné les individus, mais le jeu dans son ensemble. Le cricket doit comprendre l'étendue de ses problèmes et les résoudre. Il faut espérer que les structures du jeu peuvent maintenant être reconstruites et que le racisme institutionnalisé peut être éliminé pour de bon. Il est temps de réfléchir, d'apprendre et de mettre en œuvre des changements.

Le panel disciplinaire a déclaré que Yorkshire et Ballance n'étaient pas tenus d'assister à l'audience après avoir accepté les allégations.

Blain, Hoggard, Gale et Pyrah se sont tous retirés de la procédure. Le jury, présidé par Tim O'Gorman, a estimé que certaines des accusations n'étaient pas prouvées, mais en a retenu d'autres contre Bresnan, Blain, Hoggard, Gale et Pyrah.

Ils ont été jugés en violation des directives du cricket pour avoir fait des remarques racistes et discriminatoires.

"Aucune de ces personnes ne peut se conduire d'une manière ou faire un acte ou une omission qui pourrait être préjudiciable aux intérêts du cricket, ou qui pourrait jeter le discrédit sur le jeu de cricket ou sur un joueur ou un groupe de joueurs", stipule la directive.

À l'heure où nous publions ces lignes, ni Blain, ni Hoggard, ni Bresnan, ni Gale, ni Pyrah n'ont fait de déclaration publique depuis l'audience.

Le 9 février, Pyrah a publié une déclaration sur Twitter expliquant pourquoi il s'était retiré, déclarant qu'il avait "pleinement coopéré" avec les enquêtes menées par le Yorkshire et l'ECB, mais ajoutant que les "processus impliqués n'ont pas été ouverts, justes ou transparents" et que les allégations faites par Rafiq avaient été "mal gérées".

L'été dernier, Gale a publié une déclaration niant "chacune des allégations".

Dans une interview accordée au journal anglais The Telegraph la semaine dernière, l'ancien international écossais Blain aurait qualifié les allégations de "perverses", ajoutant qu'on ne lui avait "jamais proposé d'entretien en face à face" pour présenter ses propres preuves.

Une déclaration commune du YCCC, de la présidente par intérim Tanni Grey-Thompson et du directeur général Stephen Vaughan a déclaré : "Tout au long de la procédure de la Commission de discipline du cricket (CDC) engagée par l'England and Wales Cricket Board, le Yorkshire County Cricket Club a été animé par la volonté de tirer les leçons du passé. En tant que club, nous devions accepter et assumer la responsabilité des problèmes culturels qui ont permis à des comportements racistes et discriminatoires de ne pas être contestés.

"En février, nous avons accepté quatre chefs d'accusation modifiés concernant une conduite susceptible de porter préjudice aux intérêts du cricket et/ou de jeter le discrédit sur l'ECB et/ou le jeu de cricket, tous survenus entre 2004 et 2021. La responsabilité du club est ainsi résolue et nous n'avons pas assisté aux audiences du CDC au début du mois de mars.

"Il n'appartient pas au Club de commenter les jugements plus larges rendus par le Panel. Notre objectif reste d'obtenir une sanction raisonnable et nous ferons des représentations en temps voulu auprès du panel du CDC", ont-ils ajouté.

