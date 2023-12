Faits marquants de l'histoire

Michael Schumacher : L'héritage du septuple champion de F1 se perpétue

Schumacher a joué un rôle essentiel dans la conquête du titre par Mercedes

L'initiative "Keep Fighting" lancée par la famille

Le fils Mick veut suivre son père en F1

La légende de la Formule 1 a été reconnue pour avoir aidé à jeter les bases des trois années de domination de Mercedes, qui ont abouti à deux titres mondiaux pour Lewis Hamilton en 2014 et 2015 et à un premier titre pour Nico Rosberg , le compatriote de Schumacher, en 2016.

L'ancien directeur de l'équipe Mercedes, Ross Brawn, affirme que Schumacher a eu une influence importante sur l'équipe, qui a également remporté trois couronnes constructives consécutives.

L'Allemand a pris la décision choquante de sortir de sa retraite pour piloter pour l'équipe en 2010, restant pendant trois saisons avant de prendre à nouveau sa retraite et d'être remplacé par Hamilton.

"Michael a certainement contribué à l'organisation et à la structure qui ont permis à Mercedes de connaître le succès", a déclaré à CNN M. Brawn, qui a conçu les sept titres mondiaux de Schumacher avec Benetton et Ferrari en tant que directeur technique de l'écurie.

"Il a contribué à créer le succès que nous avons connu chez Ferrari et il a poursuivi cette approche chez Mercedes".

Selon Brawn, l'une des forces de Schumacher était qu'il passait du temps à l'usine à travailler avec l'équipe d'arrière-plan pour préparer les courses.

"Avec ses connaissances et sa maturité, s'asseoir avec un groupe d'aérodynamiciens, de dynamistes ou de spécialistes des pneus et leur expliquer ce dont ils avaient besoin était inestimable. Il a joué un rôle déterminant dans la création des systèmes qui contribuent au succès de Mercedes aujourd'hui", a déclaré M. Brawn.

LIRE : Le cerveau de Brawn à la loupe

L'état de santé de Schumacher, qui a subi de graves blessures à la tête lors d'un accident de ski le 29 décembre 2013, n'est toujours pas clair.

Le pilote de 47 ans continue de recevoir un traitement spécialisé à son domicile en Suisse.

Son manager Sabine Kehm a déclaré dans un communiqué ce mois-ci : "La santé de Michael n'est pas une question publique, et nous continuerons donc à ne faire aucun commentaire à ce sujet".

La famille Schumacher - l'épouse Corinna, la fille Gina-Maria (cavalière de compétition) et le fils Mick - a lancé l'initiative "Keep Fighting" avant Noël dans le but de rassembler les personnes inspirées par le légendaire pilote.

"Cette initiative vise à rassembler les personnes inspirées par la carrière et le caractère de Michael Schumacher, et à les encourager à continuer à se battre et à ne jamais abandonner", peut-on lire dans la déclaration de mission sur le site web officiel.

"Keep Fighting vise également à diffuser l'énergie positive que les supporters de Michael ont exprimée à lui et à la famille Schumacher pendant tant d'années, et cherche à canaliser cette énergie positive comme une force pour le bien".

Il y a également une autre lueur d'espoir dans la famille Schumacher : Mick, 17 ans, continue d'impressionner dans sa carrière naissante en sport automobile.

L'adolescent a terminé deuxième des championnats italien et allemand de Formule 4 avec l'influente équipe Prema Powerteam.

L'objectif est de passer à la Formule 3 en 2017, bien que cela n'ait pas encore été confirmé.

Mick a posté sur Instagram une photo aux côtés du nouveau champion du monde Rosberg, avec une légende impertinente : "Grandes félicitations Nico, je voulais aussi te faire savoir que je reprendrai bientôt ce trophée...".

READ : Mick Schumacher impressionne pour ses débuts

Il y a eu des spéculations sur le fait que Mick pourrait éventuellement rejoindre le programme de pilotes juniors de Mercedes qui a accéléré les recrues de la F1 2016 Pascal Wehrlein et Esteban Ocon.

Brawn a déclaré qu'il serait "très spécial" que Mick puisse éventuellement accéder à l'échelon supérieur du sport automobile et suivre son père en Formule 1.

"Mick est un garçon adorable", a ajouté Brawn en souriant. "Je vois Corinna et Mick régulièrement et nous avons discuté.

READ : Bilan de la saison 2016 de F1

"Je me suis intéressé à sa carrière et je suis une caisse de résonance s'ils ont besoin de conseils. Lorsque Mick faisait de la Formule 4, nous avons discuté des équipes avec lesquelles il devait travailler.

"Mais je ne prétends pas avoir apporté une contribution importante, si ce n'est un soutien lorsqu'ils en ont besoin.

Brawn, cependant, comme beaucoup de fans de Schumacher, continue de suivre de près les progrès de Mick.

"Avec l'accident de Michael, ce n'est pas seulement Michael qui a souffert, c'est aussi la famille", a-t-il ajouté.

"Le fait que la famille réussisse ce qu'elle a accompli, non seulement avec Mick, mais aussi avec Gina-Maria et ses chevaux, témoigne de la force de la famille et de Corinna.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com